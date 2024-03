Ricardo Ferraço e os bastidores de sua visita ao Caparaó

No final da última semana, a região do Caparaó recebeu a ilustre visita do vice-governador Ricardo Ferraço. Na quinta-feira (14), durante o dia, Ferraço esteve em Iúna, ao lado do prefeito Romário Vieira, visitou uma escola em construção e as instalações do laticínio Iunin. Já pela noite, em Irupi, participou do ato de filiação do pré-candidato e atual vice-prefeito Paulino Lourenço ao MDB no município.

Seguindo agenda, já na sexta-feira (15), Ricardo Ferraço se reuniu com produtores de cafés em Ibatiba. Além de bater aquele papo com os produtores e figuras políticas presentes, o vice-governador realizou o ato de filiação da atual vice-prefeita e pré-candidata Dra. Criziane Moreno e do secretário de Esporte e Lazer Carlos Santos ao MDB. Vale ressaltar que Luciano Pingo, prefeito de Ibatiba também retornou ao partido de Ferraço.

Após passar pela terra dos Tropeiros, o vice-governador foi recepcionado pelo prefeito Dito Silva (PDT) em uma filetadora às margens da BR 262, já no município de Muniz Freire. Após a visita, Ferraço e Dito almoçaram em um restaurante da região.

Os bastidores…

Segundo uma fonte, a visita de Ricardo Ferraço teve um objetivo maior que apenas visitar empreendimentos. A presença do vice-governador movimentou os bastidores da política na microrregião do Caparaó.

Não somente pelos atos de filiações que estavam previstos, mas pelas quais ainda irão ser realizadas. Em Muniz Freire mesmo, Ricardo teria, segundo uma fonte, convidado o prefeito Dito Silva a se filiar ao MDB. Cordialmente, o prefeito não negou o convite. Será que o prefeito da “cidade amizade” será o próximo a desembarcar no MDB?

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM