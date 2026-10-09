Ricardo ou Pazolini? Nota oficial do PT orienta como os seus eleitores devem votar no 2º turno

O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Espírito Santo emitiu um posicionamento orientando como seus eleitores e correligionários devem votar no segundo turno das eleições para o governo do Estado. A resolução foi divulgada nas redes sociais da sigla nesta sexta-feira (9).

A posição oficial do partido no Estado não declara apoio direto ao governador e candidato à reeleição Ricardo Ferraço (MDB) nem ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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Entretanto, estabelece uma orientação política que pode “favorecer” Ricardo.

“No Espírito Santo, orientamos nossos filiados e apoiadores a não votarem nos aliados do candidato Flávio Bolsonaro e convocamos nossa militância para intensificar a presença nas ruas e nas redes e reeleger o presidente Lula e, ao mesmo tempo, derrotar os representantes do fascismo”, diz um dos trechos da resolução.

Ou seja, levando em consideração que o candidato de Flávio Bolsonaro (PL) no Espírito Santo é Pazolini, subtende-se que o PT orienta seus eleitores a não votarem no ex-prefeito de Vitória.

A recomendação ainda coloca em xeque a estratégia do prefeito de Cariacica e presidente estadual do MDB, Euclério Sampaio, que apostava no pedido de voto “RicaNaro” (quem votar no filho de Bolsonaro também votar em Ricardo).

Cabe ressaltar que o candidato Flávio Bolsonaro venceu o primeiro turno das eleições no Espírito Santo com 54,78% dos votos válidos. O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu 37,76% dos votos dos eleitores capixabas.

Na disputa estadual, Pazolini terminou na primeira colocação com 49,65% dos votos. Já Ricardo, obteve 34,06%.

NOTA OFICIAL DO PT

Neste segundo turno das eleições, a prioridade do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo é a reeleição do presidente Lula. Não podemos permitir retrocessos e ameaças à democracia, à soberania e aos direitos dos trabalhadores, das famílias e do povo brasileiro.

Também não podemos permitir a volta, ao Palácio do Planalto, daqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, negaram vacinas durante a pandemia, usaram a estrutura do Estado para proteger membros da família Bolsonaro e seus aliados.

O candidato Flavio Bolsonaro foi denunciado e reponde a vários processos por envolvimento em escândalos de corrupção e é sabidamente aliado de criminosos ligados às milícias.

O presidente Lula é um estadista respeitado em todo mundo e é o melhor presidente da história do Brasil, além de ter sido o presidente que mais ajudou no desenvolvimento do Espírito Santo nas últimas décadas.

Por isso, reeleger o presidente Lula é bom para o Brasil e bom para o Espírito Santo. Todos os nossos esforços serão para ampliar os apoios e intensificar a campanha no Estado para aumentar sua votação no próximo dia 25 de outubro.

No Espírito Santo, orientamos nossos filiados e apoiadores a não votarem nos aliados do candidato Flavio Bolsonaro e convocamos nossa militância para intensificar a presença nas ruas e nas redes e reeleger o presidente Lula e, ao mesmo tempo, derrotar os representantes do fascismo.

Vitória, 9 de outubro de 2026.