Ricardo reage na campanha e nas pesquisas; Pazolini ganha reforço do "Mutirão do Evair"

Faltam nove dias para o segundo turno das Eleições 2026 no Espírito Santo, e os candidatos ao governo do estado, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador Ricardo Ferraço (MDB), seguem gastando sola de sapato e saliva para manter suas bases mobilizadas, tentar convencer os indecisos e reduzir a abstenção, ou seja, fazer com que quem não foi às urnas no primeiro turno vá votar.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 2.987.584 eleitores aptos a votar no Espírito Santo, 638.972 não compareceram às urnas no primeiro turno, cerca de 21,39% do total.

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Além desses, os candidatos e suas equipes também correm atrás dos 110.040 (4,69%) eleitores que votaram em branco e dos 126.401 (5,38%) que anularam seus votos. Outro campo de garimpo são os 323.483 votos de Helder Salomão (PT), que terminou na terceira posição; os 17.988 votos de Breno Barcelos (Missão) e os 2.670 votos de Rafael Demuner (UP).

Para conquistar esses capixabas e até mesmo tentar convencer o eleitor do adversário a mudar de lado, as campanhas têm apostado em diferentes estratégias.

REAÇÃO DE RICARDO

O atual governador e candidato à reeleição, Ricardo Ferraço, que terminou o primeiro turno na segunda posição, com 34,06%, mudou o estrategista de campanha e passou a colocar mais emoção, energia e diálogo com públicos estratégicos nas peças publicitárias, além de estar mais presente nas ruas.

Parece que deu certo. Pelo menos é o que aponta a última pesquisa Quaest/Rede Gazeta, realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas presenciais. Embora ainda esteja atrás, o candidato subiu cerca de 10 pontos percentuais quando computados os votos válidos. Nesse cenário, tem cerca de 44% dos votos.

REFORÇO PARA PAZOLINI

Entretanto, Lorenzo Pazolini, nesse mesmo cenário de análise, continua na frente, com pouco mais de 55%, e recebendo apoio de diversas frentes. Nesta semana, por exemplo, o ex-prefeito de Ibatiba e ex-presidente da Amunes, Luciano Pingo, declarou apoio à sua campanha.

Além disso, a campanha do ex-prefeito de Vitória ganhou mais um reforço: o deputado federal e senador eleito Evair de Melo, que criou um movimento para engajar a militância e conquistar mais eleitores de norte a sul do estado. Trata-se do Mutirão do Evair.

Com carreata, buzinaço e adesivaço, o parlamentar, que conquistou uma vaga para o Senado Federal, percorreu cidades do Sul do estado, como Atílio Vivácqua e Castelo, pedindo votos para Pazolini para governador e Flávio Bolsonaro para presidente.

O Mutirão do Evair chega a Vitória neste fim de semana, no sábado (17). Na ocasião, o senador eleito e seus apoiadores se juntarão ao movimento Bloquinho, organizado pelo PL em apoio ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e ao ex-prefeito de Vitória.