Romério Badaró recebe apoio do Democracia Cristã

O pré-candidato a prefeito de Brejetuba, Romério Badaró (PP), recebeu na última semana o presidente Estadual e atual vice-presidente Nacional do partido Democracia Cristã (DC), Marcos Fernando Nicolau Caran. Na ocasião, Marcos Fernando declarou apoio ao pré-candidato do Progressista.

“É gratificante contar com o respaldo de um partido tão importante e comprometido com os valores que acredito”, mencionou Badaró.

