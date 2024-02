Brejetuba: Progressistas lançam Romério Badaró como pré-candidato

Progressistas apostam em Romério Badaró como pré-candidato a prefeito de Brejetuba. A informação foi confirmada pelo mesmo na tarde dessa segunda-feira (26).

Para Romério, atual presidente da Cooper Rural de Brejetuba, cooperativa que atua no ramo de transportes escolares e de passageiros, a atual gestão está sendo criticada pela população por falta de transparência e ineficiência na administração dos recursos públicos.

Leia Também: sou pré-candidato à reeleição, afirma Levi da Mercedinha

“A atual gestão de Brejetuba tem sido criticada pela população por falta de transparência, pela ineficiência na administração dos recursos públicos e pela ausência de projetos concretos para o desenvolvimento da cidade” ressalta Badaró.

Além disso, o pré-candidato frisa a falta de investimentos em áreas essenciais como saúde, educação.

“Questões como a precariedade dos serviços básicos, a falta de investimentos em áreas essenciais como saúde e educação, e a falta de diálogo com a população têm contribuído para uma avaliação negativa de sua administração. Diante de tais fatos, coloquei meu nome para contribuir com o debate e oferecer para a população uma opção de renovação e mudança para esta eleição”, afirma Romério.

Além de Romério, o atual prefeito de Brejetuba, Levi da Mercedinha (PDT), já se pronunciou que é pré-candidato à reeleição.

“Sou filiado ao PDT há mais de 20 anos. Temos aqui o diretório e sou o presidente dele. Sou candidato à reeleição sim. Hoje temos sete partidos que nos apoiam, partidos fortes. E já temos uma chapa montada com setenta pré-candidatos a vereadores”, frisa Levi.

João Lourenço (PSB), ex-prefeito de Brejetuba, estaria buscando na Justiça o direito de vir como candidato. Porém, quando foi prefeito de Brejetuba, em 2018, perdeu o cargo de prefeito devido a uma decisão da Justiça.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.