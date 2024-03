Rompeu ou não rompeu?

Nos bastidores da política de Jerônimo Monteiro, a informação é que o atual vice-prefeito da cidade, Genaldo Resende Ribeiro (PSB), teria rompido com o prefeito Sérgio Fonseca (PSD). O motivo seria o lançamento de seu próprio nome como pré-candidato a prefeito da cidade.

Procurado, Genaldo informou que a executiva Estadual do PSB tem grande interesse em lançar candidato próprio no município. Porém, Genaldo se mantém na base do governo de Sérgio e dialogando com Zé Valério, pré-candidato da atual gestão.

“O PSB estadual, na pessoa do presidente Gavine tem um grande interesse que nós lancemos candidatura própria. E o nome seria o meu. Mas nós estamos na base do governo do prefeito Sérgio, não tivemos ruptura. Estamos mantendo um diálogo com Zé Valério. Sérgio mantém uma boa ligação com o Governador que muito tem ajudado o município de Jerônimo Monteiro”, disse o vice.

