Ações do TRE-ES aproximam jovens capixabas do processo eleitoral

Buscando aproximar os jovens do Espírito Santo das eleições municipais, que acontecem em outubro deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) intensificou as ações voltadas para a conscientização a respeito da importância do voto.

Segundo o TRE-ES, com a aprovação e publicação das resoluções eleitorais por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro marco importante será o fechamento do cadastro eleitoral no dia 8 de maio.

LEIA TAMBÉM: TRE-ES alerta para uso de inteligência artificial nas eleições no Estado

Outra ação importante, que vem sendo promovida pelo órgão, por meio da Escola Judiciária Eleitoral, é a implementação do programa “Justiça Eleitoral vai até as Escolas”, com foco no voto dos jovens de 16 a 18 anos que ainda não buscaram o alistamento eleitoral.

“Fizemos, recentemente, uma palestra. Levamos todo o TRE lá. Com o objetivo de levarmos aos alunos, um alunado de uma faixa de 15 a 18 anos, para fazer despertar neles a importância da participação do jovem na política, e essa também é uma das diretrizes traçadas pelo Tribunal Superior Eleitoral”, relatou o presidente do TRE-ES, desembargador Carlos Simões Fonseca.

Para atingir o público-alvo, o órgão ainda investe em campanha para estimular o eleitor a baixar o aplicativo E-Título, um dos documentos de identificação para votar. No Espírito Santo, 26% do eleitorado (774.438 eleitores) baixou o aplicativo.

O chefe do Poder Eleitoral capixaba também tem estimulado a participação mais ativa do Ministério Público Eleitoral e Estadual nas ações em desenvolvimento pelo TRE-ES.