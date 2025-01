Sabores tropicais em copos artesanais: a riqueza das sours capixabas

Por Leandro Fidelis

O Espírito Santo vem se consolidando como um verdadeiro laboratório de inovação no universo das cervejas artesanais, especialmente no segmento das Catharina Sours. Com sabores que refletem a diversidade e riqueza tropical do estado, essas cervejas têm conquistado cada vez mais apreciadores. De pitaia a cajá, passando por cupuaçu e maracujá selvagem, os mestres cervejeiros capixabas têm explorado o potencial das frutas regionais para criar experiências sensoriais únicas.

Entre os destaques está a Cervejaria Azzurra (Pedra Azul, Domingos Martins), que apresenta a série KM Zero. Com o uso de produtos regionais, as receitas traduzem a essência local em sabores únicos. Um exemplo é a Catharina Sour com pitaia e goiaba, que combina suavidade e um toque frutado, proporcionando uma experiência refrescante e marcante.

Combinando inovação e tradição, a Barba Ruiva, da mesma cidade, trouxe novidades com a Pink Sour, fusão vibrante de framboesa, morango e maracujá. Além disso, a premiada Cajuzinho com Sal reafirma o compromisso com a excelência, sendo vencedora de medalhas consecutivas na Copa Capixaba de Cerveja Artesanal e no Festival Brasileiro da Cerveja, em Blumenau (SC).

A criatividade também está presente na Cervejaria Mestra (Serra), que encanta com a série Lágrimas d’Gusta. Rótulos como a Maracurango (maracujá e morango) e a Cão Chupando Manga (manga verde) exploram o contraste entre o azedo e o frutado, enquanto a nostálgica Picolemon combina limão e uma textura cremosa que remete a picolés de infância. As opções são ideais para harmonizações gastronômicas, como ceviches e saladas tailandesas.

Para quem aprecia sabores regionais autênticos, a Cervejaria Conceição (Linhares) se destaca com a Sour Cajá, que utiliza cajá manga anão produzido no interior do estado, e com a Sour Morango e Acerola, que equilibra a acidez com o sabor marcante das frutas. Já a Dus Grillo (Vargem Alta) celebra o terroir capixaba com as Catharinas Sours de mexerica, com aroma cítrico intenso, e Maracujá do Mato, feita com maracujá selvagem, eleita a melhor Sour do estado em 2023. Uma nova criação, com pitaia, melancia e pimenta rosa, promete agradar ainda mais os paladares ousados.

Demonstrando dedicação e estudo, André Mendes Piol, cervejeiro da I Lupi (Ibiraçu), trouxe ao mercado a Sour Rosa, que utiliza cupuaçu extraído in natura e pitaia vermelha. Essa cerveja ácida, cítrica e refrescante é marcada pelos aromas e sabores intensos do cupuaçu, com uma fermentação limpa que destaca as frutas. A receita, premiada no Concurso Nacional de Acervas em Santa Catarina, reflete o espírito inovador das Catharinas Sours, estilo genuinamente brasileiro que nasceu naquele estado.

Na Cervejaria Três Santas (Santa Teresa), a Catharina Sour Arte Moderna impressiona pela combinação única de quatro frutas: goiaba rosa, maracujá, manga Palmer e mamão papaya. Premiada em 2024 em diversos concursos, a cerveja representa o frescor e a tropicalidade do Espírito Santo, sendo ideal para harmonizar com guacamole, ceviches e sobremesas cítricas. Experimente uma dessas Sours e celebre a tropicalidade em cada gole!

