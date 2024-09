Por Ricardo Lemos

Náufrago,

Estive à deriva

Por sei lá quanto tempo;

Dias, semanas, aeons…

Nessas horas

(É um modo de falar)

É tanto só céu,

É tanto só mar,

Que não se vê mais o tempo,

Ou se vê o tempo todo passar.

Agarrado em desespero

A tosca tábua de salvação,

Vontade de viver;

Medo de morrer, não.

Um dia passou um barquinho,

Logo ali.

Estou certo de que me viu.

Uma voz piedosa, compungida,

Gritou:

“Vou orar por ti!”

E sumiu…

Outra feita,

Uma nau de maior porte

Chegou perto, puxou papo,

Me disse com um sorriso:

“És um cara de sorte!”

“Carona, por favor, não me peças.

Não tenho espaço pra ti.

Mas sei que és forte,

Que vais reagir,

Sair dessa.

E, quando em terra firme,

Seguro,

Hás de fazer tua casa,

Paredes,

Um muro.

E é tanto que nisso estou crente,

Que quero deixar-te

Um presente,

Um estímulo,

Um consolo,

Uma ajuda de minha parte.”

Com galhardia

E um largo sorriso no rosto,

Estendeu-me as mãos

E me entregou um tijolo.

** Ricardo Lemos é escritor, poeta, músico, compositor; especialista em generalidades, ativista da causa animal e humana e atua há 30 anos no comércio exterior de rochas ornamentais.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM