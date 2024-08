Segurança pública e eleições municipais

Por Adriano Dutra

Nos próximos dias, terá início a campanha eleitoral para prefeito e vereador, e os eleitores deverão estar atentos para as propostas com relação à segurança pública, que, com certeza, é um dos temas que mais preocupa a população brasileira atualmente.

Embora, de acordo com a Constituição Federal a responsabilidade pela Segurança Pública seja do Governo do Estado e não das Prefeituras, na prática quem está ponta dos problemas são as cidades.

Também é necessário frisar que segurança pública não se resume somente ao trabalho das Policias Civil e Militar. Vai muito além disso, pois envolve políticas públicas nas áreas de educação, saúde, obras e lazer, visando tirar as nossas crianças e adolescentes do mundo crime e, principalmente, das drogas.

Um dos maiores problemas das cidades hoje na área da segurança pública, é o alto consumo de drogas, o que acaba gerando a grande maioria dos crimes, como: furtos, roubos e homicídios, levando a sensação de insegurança para a população.

Por mais que as policias trabalhem na repreensão ao tráfico de drogas, como, por exemplo, acontece em Guaçuí, que só nesse ano já realizou 37 operações, com a prisão de 32 pessoas por tráfico de drogas e apreensão de quase oito quilos de drogas, se não houver investimentos na prevenção, a criminalidade não irá diminuir.

Assim o poder público municipal pode contribuir muito na segurança pública. E nessas eleições o eleitor deve analisar muito bem quais são as propostas dos candidatos nessa área.

** Adriano Dutra Miranda é escrivão da Polícia Civil do Espírito Santo, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela FDCI e especializado em Prevenção ao Uso de drogas pela UFSC.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM