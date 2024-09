Sentimento de nostalgia nas eleições de Guaçuí

Os mais de 22 mil eleitores aptos para votar nas eleições municipais de 2024, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, estão vivendo um sentimento de nostalgia nas redes sociais e nos programas de rádio dos quatro candidatos a prefeito no município que possui 29.358 habitantes.

Pelo fato de dois candidatos já terem governado a cidade, Vagner Rodrigues (PP) e Luciano Machado (PSB), e o atual prefeito Marcos Luiz Jauhar (Podemos) estar buscando a reeleição, como também o candidato e empresário Carlos Gouveia (PL), ambos estão buscando trazer no subconsciente do eleitorado tudo que já realizaram em suas épocas quando governaram ou no caso de Carlos, levando o eleitor a recordar de seus feitos na área privada.

Recordar o passado é importantíssimo, mas o eleitor quer mais. Não se pode ficar apenas vivendo de fatos e memórias do passado. Quais as propostas de curto, médio e longo prazo para solucionar os problemas enfrentados pela população guaçuiense? Será que os candidatos e suas coordenações de campanha se esqueceram do eleitorado jovem que está ansioso aguardando por projetos compatíveis e realistas para suprir ou pelo menos amenizar suas necessidades? Não estão observando que já estamos em um momento futurista?

“Tapetão”

Enquanto sobra nostalgia, faltam propostas convincentes para ambos os públicos, seja na faixa etária da idade, ou para o público da zona urbana ou rural, entre outros. Sem contar que a busca de ganhar as eleições no “tapetão” prevalece com a chuva de pedidos de impugnações de candidaturas junto ao Ministério Público Eleitoral. Causando assim, uma conturbação na mente do eleitorado e no processo democrático local.

Uma coisa é certa, os candidatos a prefeito de Guaçuí estão gastando “sola de sapato”. Não estão apenas nas redes sociais – umas bem produzidas, outras nem tanto – ou no programa eleitoral gratuito na rádio.

Estão levando a sério o ditado popular que diz: “Quem não é visto não é lembrado”. Agora, lembre-se, como quer ser visto? Somente pelo que já fez pela cidade ou pelo que ainda pode fazer? Na corrida eleitoral de Guaçuí, o tempo é a favor de alguns e preocupação para outros.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM