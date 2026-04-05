Seu signo revela atitudes e decisões neste domingo; confira

O horóscopo deste domingo (5) apresenta uma leitura simbólica que relaciona os signos do zodíaco aos apóstolos retratados em “A Ceia”. Além disso, o conteúdo traz reflexões sobre comportamento, personalidade e atitudes, alinhadas ao espírito da Páscoa. Cada signo revela características marcantes, que influenciam decisões, relações e formas de agir no dia a dia.

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Previsão

Áries – Apóstolo Simão

O ariano assume uma postura firme e determinada. Ele lidera e incentiva decisões rápidas. Além disso, demonstra coragem para agir sem hesitar. Sua presença à cabeceira simboliza iniciativa e comando. Feliz Páscoa.

Touro – Apóstolo Judas Tadeu

O taurino se posiciona com equilíbrio e lealdade. Ele responde prontamente às orientações e mantém constância nas atitudes. Enquanto isso, sua posição oposta a Judas Iscariotes reforça dualidades importantes. Feliz Páscoa.

Gêmeos – Apóstolo Mateus

O geminiano expressa comunicação intensa e raciocínio ágil. Ele domina a palavra e busca diálogo constante. Por isso, transmite ideias com facilidade e envolve todos ao redor. Feliz Páscoa.

Câncer – Apóstolo Filipe

O canceriano evidencia sensibilidade e fé. Ele demonstra emoção de forma clara, com gestos que revelam afeto e gratidão. Assim, valoriza conexões profundas e sentimentos verdadeiros. Feliz Páscoa.

Leão – Apóstolo Tiago Menor

O leonino chama atenção com sua presença marcante. Ele age com confiança e postura dominante. Além disso, busca reconhecimento e assume naturalmente o protagonismo. Feliz Páscoa.

Virgem – Apóstolo Tomé

O virginiano analisa tudo com senso crítico. Ele questiona, observa e busca explicações lógicas. Dessa forma, exige clareza e coerência nas atitudes, tanto próprias quanto alheias. Feliz Páscoa.

Mais previsão

Libra – Apóstolo João

O libriano prioriza o equilíbrio nas relações. Ele escuta, compreende e busca harmonia. Além disso, sua postura tranquila favorece o diálogo e a convivência pacífica. Feliz Páscoa.

Escorpião – Apóstolo Judas Iscariotes

O escorpiano carrega intensidade e transformação. Ele representa ciclos de ruptura que levam ao recomeço. Portanto, sua energia impulsiona mudanças profundas. Feliz Páscoa.

Sagitário – Apóstolo Pedro

O sagitariano reflete valores ligados à justiça e evolução espiritual. Ele aponta caminhos e inspira crescimento. Ao mesmo tempo, demonstra força na fé e nas convicções. Feliz Páscoa.

Capricórnio – Apóstolo André

O capricorniano age com prudência e racionalidade. Ele mantém distância emocional quando necessário. Assim, toma decisões com base na lógica e na responsabilidade. Feliz Páscoa.

Aquário – Apóstolo Tiago Maior

O aquariano valoriza liberdade e inovação. Ele pensa de forma independente e defende suas ideias. Além disso, demonstra preocupação com o coletivo e o bem-estar social. Feliz Páscoa.

Peixes – Apóstolo Bartolomeu

O pisciano observa com profundidade e sensibilidade. Dessa forma, ele busca compreender o outro de forma intuitiva. Portanto, revela empatia e conexão com a verdade interior. Feliz Páscoa.