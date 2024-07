Show do cofre

Por Leandro Mazzini

Não é de hoje que muitas festas populares, como as juninas e julinas, são usadas em anos eleitorais por prefeitos em reeleição ou em fim de mandato como estratégia eleitoral – e, pior para o povo, com dinheiro público. Gastam milhões de reais de cidades pobres com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para realizar shows, a fim de conquistar votos ou aprovação popular. Recentemente, o internacional DJ Alok passou pelos municípios de Caruaru-PE (IDH: 0,677) dia 26 de junho; em Petrolina-PE (IDH: 0,697) dia 24; e em Forquilha-CE (IDH: 0,643). Ele cobra em torno de R$ 1 milhão cada apresentação. O famoso cantor popular Wesley Safadão, que não cobra menos de R$ 500 mil por show, passou por Banzaê-BA (IDH: 0,579) na última segunda (1/7), e já tem outras datas marcadas para amanhã (4/7) em Chorozinho-CE (IDH: 0,633) e em Itarema-CE (0,601) nesta sexta-feira (5).

Radiografia da verba

O Governo Federal bate bumbo da liberação de R$ 39,1 bilhões para o Rio Grande do Sul – R$ 15,7 bilhões já executados, segundo a Confederação Nacional de Municípios. Porém a maior parte dos recursos são financiamentos, nos quais as micro e pequenas empresas – já com muita dificuldade devido às recentes enchentes no Estado – terão de quitar mais uma dívida e ainda com juros. Não há o esperado fundo perdido tão sonhado. Somente em abril e maio, o RS sofreu prejuízo de R$ 12,5 bilhões.

Bomba a explodir

A ala bolsonarista mais próxima do ex-presidente está possessa e o clima um barril de pólvora. Descobriram que um ex-ministro, hoje ofuscado e sem mandato, está vendendo acesso de grandes empresários a Jair Bolsonaro. O ex-presidente e Waldemar da Costa Neto estão possessos. Seria o mesmo que vazou o áudio de Mauro Cid do grupo de WhatsApp de ex-inquilinos da Esplanada, que lhe rendeu a nova prisão.

Intensivão

Enquanto o presidente Lula da Silva briga na mídia com o presidente do BC, Campos Neto, a Câmara dos Deputados vai direto ao ponto, sem tomar lado: o Governo está gastando mais do que pode, em descompasso com o Orçamento – que deve ser avalizado pelo Congresso. O consultor de Orçamento da Casa, Antônio Carlos D´Avila, ex-auditor do TCU e ex-técnico do BC, faz palestra sobre o tema na segunda (9)

Povo quer saber..

Uma situação estranha na pequena cidade de Santo Antônio do Descoberto, um dos mais baixos IDH de Goiás, que necessita tanto de arrecadação. A prefeitura tem mais de milhão de reais para receber de ITBI e alega greve dos fiscais, segundo o secretário de Fazenda, Jairo Almeida. “O Sindicato sempre esteve à disposição do prefeito, mas ele não mantém diálogo. A gente encaminha ofícios toda segunda-feira, sem resposta”, diz o presidente do sindicato dos Servidores, Francisco das Chagas. Uma bomba no colo do prefeito Aleandro Caldato (União), em fim de mandato.

Zé no Poder

O ator José de Abreu, um eleitor do PT e amigo de Lula da Silva, rodou pelo Congresso Nacional na terça-feira (2). Inadvertidamente, no plenário da Câmara sentou-se em poltrona da bancada do PL bolsonarista. Ele se tornou um embaixador cultural de Maricá (RJ). Ao lado do deputado Quaquá (RJ), vice-presidente do PT, busca apoio para montar uma escola de teatro na cidade.

