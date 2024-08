Por Leandro Mazzini

Com Equipe DF, SP e RJ

Sem páreos

As eleições deste ano serão “mamão com açúcar” em 214 municípios do País. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) apontou que nestas cidades há registro de apenas um candidato à prefeitura – sendo 72% deles à reeleição. Tornou-se aclamação eleitoral. Pela lei, um único voto já é o suficiente para garantir a vitória nas urnas. A maior concentração de candidaturas únicas está no MDB, no PSD e no Progressistas.

Teatro do acordão

A cena foi preparada de forma que não humilhasse o ministro do STF Flávio Dino, o causador da confusão toda. Mas essa reunião dos representantes dos Três Poderes no acordão sobre a volta do pagamento das emendas não caiu bem para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele saiu visivelmente irritado e sabe que está no meio de um jogo do Palácio com o Supremo. Agora, ele quer é cuidar da sua sucessão.

Show do milhão

Um conhecido advogado do métier de Brasília, filho de um ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, está cobrando judicialmente a bagatela de R$ 250 milhões de honorários sobre uma causa de um grande cliente da siderurgia nacional. Pelo visto, o investidor não deve pagar facilmente.

A candidata

A única candidata mulher na disputa ao cargo de desembargador do TRF2, uma professora de Direito da UFRJ e militante das pautas LGBTQIAPN+, vem sofrendo série de ataques considerados homofóbicos e misóginos. Casada há 13 anos com uma mulher e apoiada por grupos como os advogados do Prerrogativas, o MST e políticos do PT e PSOL, ela tem sido alvo de uma campanha difamatória.

A coisa ferve

Brasileiros que moram em Chicago contam o clima com a convenção do Democratas. Mais de mil policiais e seguranças estão nas principais avenidas, e na frente dos hotéis onde estão hospedados Barack Obama & Michelle, Bill Clinton & Hillary, e a candidata Kamala Harris com a família. “A todo tempo passam comboios de carros blindados, o centro fechado e há caminhões com concreto bloqueando ruas”, conta um leitor.

Festival Caju

O Festival de literatura Caraíva Juvenil, que valoriza produção cultural indígena, chega à sua 3ª edição dias 3 e 4 de setembro, na famosa vila do litoral baiano. As palestras serão na Oca Tururim, na Aldeia Xandó, com participação de nomes conhecidos como o imortal Ailton Krenak, Tukumã Pataxó, Samela Sateré Mawé e Daniel Pataxó. Este ano o tema é “Territórios – O Brasil é Terra Indígena”. A curadoria é de Joana Savaglia.

#Personal Trainer Cau Saad promove a 5ª edição do 'Gangue da Cau' em SP. #CEO Gustavo Mota lança e-book gratuito "CEO: de fundador a gestor". #EGTC Infra ganhou o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol. #Serasa Experian: MEIs representam 7 em cada 10 empresas criadas no País em maio.#Universidade Veiga de Almeida promove roda de conversa sobre amamentação dia 26 de agosto. # Espaço Cultural Correios Niterói recebe a exposição "Impressão-Luz"

