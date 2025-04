Silêncio de Sexta-feira

Na Sexta-feira Santa, o mundo deveria parar. Não por tradição, mas por respeito. Foi

nesse dia que o céu escureceu no meio da tarde, não por causa do clima, mas porque

algo muito errado aconteceu: mataram o Justo.

Jesus não morreu por acidente. Foi entregue. Julgado às pressas, condenado com

apoio popular, executado como um criminoso qualquer. Ele sabia o que vinha — sentiu

medo, suou sangue, pediu ao Pai que, se possível, afastasse o cálice. Mas não fugiu.

Não se defendeu. Entregou-se.

E aqui está o escândalo: Deus se deixou matar. Não foi vencido pela força, mas pelo

amor. Jesus se entregou, não porque perdeu, mas porque decidiu vencer de outro

jeito: pela cruz; não pela espada!

A Sexta-feira Santa é desconfortável porque mostra até aonde vai o amor de Deus — e

até aonde pode chegar a maldade humana. E, pior, não a maldade “dos outros”, mas a

nossa. A multidão que gritava “crucifica-o” não sumiu com o tempo. Ela continua viva,

cada vez que escolhemos a indiferença. Cada vez que preferimos Pilatos, lavando as

mãos, em vez de se comprometer com a justiça.

Na cruz, Jesus não disse “está tudo acabado”. Ele disse: “está consumado”. Foi o fim da

violência como resposta, o fim da culpa como dívida eterna. O amor foi até o limite e

permaneceu ali, firme, de braços abertos, entre dois ladrões.

Sexta-feira Santa é um convite ao silêncio. Não à tristeza vazia, mas à consciência.

Porque não dá pra olhar para a cruz e seguir a vida como se fosse só mais um feriado.

Alguém morreu por amor. E isso muda tudo — ou deveria.

