Sumiço de vereador de Muniz Freire preocupa Casa de Leis

A ausência do vereador Rodrigo Pope (PSB) nas sessões ordinárias tem chamado a atenção da população do município de Muniz Freire. Além de andar “sumido” do Poder Legislativo municipal, corre nos bastidores da Casa de Leis a informação de que ele não mora mais na cidade e teria se mudado para Rondônia, há cerca de um ano.

“Ele conseguiu uma ponte, com uma articulação política, para trabalhar em Rondônia. E ele está lá já tem um ano. Ele, inclusive, mudou-se para lá com a família”, relatou um morador.

A Câmara de Muniz Freire confirma a ausência do vereador e ressalta que também não sabe o motivo, uma vez que o político não apresentou uma justificativa formal.

“O vereador Weverson Rodrigo Pope durante essa sessão legislativa compareceu somente em uma sessão ordinária, no dia 06/02/23, e uma extraordinária no mês de julho, conforme vocês podem confirmar no Facebook da Câmara Municipal de Muniz sua ausência sem justificativa”, explicou o presidente da Casa, vereador Zé Maria.

Medidas legais

O fato é de conhecimento de todos os vereadores e tem incomodado o parlamento, que já se articula para tomar medidas legais a respeito da situação.

“O Regimento Interno diz que o vereador pode faltar um quinto de uma sessão legislativa. Já o Decreto Lei Federal, Nº 201/67, diz que pode faltar um terço de uma sessão legislativa. Penso que uma lei maior sobrepõe a menor, então seria um terço”, afirmou o chefe do Poder Legislativo de Muniz Freire.

O que diz Pope ?

Em contato com Rodrigo Pope (PSB), ele não negou o fato, mas justificou: “A presença física da maioria dos vereadores de Muniz Freire não tem representado benefício nenhum para a sociedade muniz-freirense. Eu, diferente deles, não ganho R$ 1 para ser vereador. Cada centavo que eu ganho é devolvido para a sociedade muniz-freirense porque eu me nego a receber para fazer um trabalho que deveria ser gratuito, que deveria ser em benefício do povo. Então, o que eu faço é trabalho voluntário e com a ausência, que eles alegam, eu fiz mais do que os vereadores, que se dizem presentes, fizeram pela nossa cidade”, afirmou.

Trabalho à distância

Apesar das denúncias referentes às suas ausências, o vereador ressalta que, mesmo não estando “presente”, tem trabalhado em prol da população.

“Eu acho que se juntar a maioria dos vereadores, somar os projetos de lei deles, não vai dar o número de projetos de lei apresentados por mim em benefício da sociedade muniz-freirense, e nem o volume de recursos que eu entreguei à disposição da administração municipal, através de emendas viabilizadas pelo meu mandato, para a execução de obras em favor da população muniz-freirense. Estar fisicamente presente e não fazer nada, não justifica o salário. E a maioria dos vereadores da Câmara de Muniz Freire estão fisicamente presente e não fazem nada pela sociedade muniz-freirense”, relata Pope.

Sem promessas

“Eu nunca prometi a ninguém de Muniz Freire que eu estaria todos os dias presente fisicamente em Muniz Freire, até porque eu preciso trabalhar para prover as necessidades da minha família, é assim que eu sustento a minha família. Eu não vivo da política como a maioria dos vereadores vivem. Eu não uso o dinheiro público para bancar despesas minhas, como a maioria deles fazem. Eu não tenho salário de vereador, meu salário é devolvido para o povo de Muniz Freire”, afirmou Pope.