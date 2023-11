Suspeita de crime coloca prefeito de Itapemirim na mira da Câmara  

Por: Flavio Cirilo

O prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha (Progressistas), entrou na mira dos vereadores da cidade, que já se articulam para abrir uma Comissão Processante na Câmara Municipal para apurar possível crime de responsabilidade.

De acordo com o presidente do Poder Legislativo municipal, vereador Paulo Toledo (PSDB), o motivo da suspeita deve-se ao comportamento do prefeito em relação às emendas impositivas aprovadas pela Câmara ao Orçamento Municipal.

“Emendas impositivas aprovadas pela Câmara ao Orçamento Municipal, de execução obrigatória por parte do Poder Executivo, estão sendo ignoradas pelo prefeito de Itapemirim”, afirmou o vereador.

Base insatisfeita

A atitude de Dr. Antônio Rocha tem causado insatisfação, até mesmo, em alguns vereadores da base do prefeito.

Além dos políticos aliados da gestão, a situação também incomoda lideranças de diversos partidos da Casa de Leis.

O próximo passo

Diante do desconforto dos pares e na tentativa de entender como as emendas impositivas estão sendo ou serão usadas, o presidente da Câmara Paulo Toledo, ressalta que pretende reiterar o pedido de informação sobre a execução das emendas e, caso não haja uma resposta, aceitará o pedido de abertura de uma Comissão Processante para apurar crime de responsabilidade.

