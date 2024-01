Tendência refrescante: growlers conquistam o verão com promoções e inovações 

O mercado de growlers se consolida como uma alternativa prática e acessível para os amantes de cerveja artesanal

Neste verão, a profusão de growlers de cervejas artesanais está conquistando os capixabas. A tendência impulsiona diversas cervejarias a lançarem promoções irresistíveis para incentivar o consumo nesse tipo de embalagem prática e versátil, que vai muito além do tradicional chope na torneira.

A cervejaria Aurora (Venda Nova do Imigrante) oferece descontos de 5% aos domingos aos clientes que optam por levar um litro de cerveja em growler. Em Pedra Azul (Domingos Martins), a Ronchi Beer expandiu sua presença no mercado ao disponibilizar growlers em diversas localidades, como Cachoeiro de Itapemirim, Vitória e Marechal Floriano. Eduardo Ronchi, sócio da cervejaria, expressa a intenção de ampliar a presença dos growlers, tornando-os tão comuns quanto as cervejas em garrafas nos supermercados.

No último sábado (27), o pub da Loveland (Vila Velha) inovou ao promover o 1º Growler Day, oferecendo growlers de um litro pelo preço do chope de 500 ml. A iniciativa proporcionou aos apreciadores a chance de degustar as premiadas cervejas Loveland, originárias de Ibatiba, num total de 12 sabores.

A Kastle Hops (Castelo) não ficou para trás e lançou growlers de 500 ml e 1 litro com rótulos cheios de estilo. “São growlers bem versáteis para beber no copo ou no bico [500 ml], na praia, na beira de uma piscina. Tudo sem perder a qualidade e o frescor das nossas cervejas”, disse o cervejeiro Flávio Pires.

Growlers da cervejaria Três Torres trazem design de Alexandre (ICB Design).A cervejaria Três Torres (João Neiva) foi além ao apresentar uma versão única de growlers, verdadeiras peças de coleção com design assinado por Alexandre (ICB Design). Além disso, a cervejaria inovou ao instalar uma estação de growler no estacionamento da fábrica, à margem da BR-101, oferecendo preços atrativos diretamente ao consumidor.

Assim, a febre dos growlers de cervejas artesanais neste verão no Espírito Santo não apenas reflete a crescente popularidade dessa forma de consumo, mas também evidencia a criatividade e a inovação das cervejarias locais na busca por proporcionar experiências únicas aos apreciadores de cerveja. O mercado de growlers se consolida como uma alternativa prática e acessível para os amantes de cerveja artesanal, permitindo que desfrutem de suas variedades favoritas em diferentes ambientes, celebrando o calor da estação de maneira única.

