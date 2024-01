Tiro no escuro? O que esperar de Dorival Júnior

Por Jonathan Gonçalves

Ednaldo Pereira voltou à presidência da CBF, e pouco tempo após sua volta, demitiu Fernando Diniz e escolheu o substituo para comandar a Seleção Brasileira. O nome? Dorival Júnior, atual campeão da Copa do Brasil, com o São Paulo, foi o escolhido para assumir a seleção pentacampeão mundial.

O treinador começou profissionalmente como técnico no Figueirense, em 2003. Dorival Jr. tem uma boa bagagem, com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. Falando em títulos relevantes, Dorival foi campeão da Copa do Brasil com o Santos em 2010, Recopa Sul-Americana em 2011 com o Internacional, Libertadores e Copa do Brasil com o Flamengo em 2022, e no ano passado, conquistou a primeira Copa do Brasil da historia do São Paulo.

Mesmo com bons títulos ao longo de sua carreira, o torcedor ainda fica com um pé atrás, o motivo? Dorival passou bom tempo de sua carreira sendo um treinador mediano, ou talvez, um treinador “sem mídia”. Porém, assim como os jogadores que estão na melhor fase vão para a seleção, a escolha do técnico deveria funcionar da mesma forma.

E hoje, qual técnico é mais campeão que Dorival Jr. no Brasil? Abel Ferreira e Dorival protagonizaram o ano de 2022, no futebol brasileiro. Novamente os dois, agora com a presença de Fernando Diniz, protagonizaram 2023. Após Carlo Ancelotti renovar com o Real Madrid, a escolha aparenta ser baseada em um técnico campeão, que atue no Brasil. Sendo assim, não poderia fugir destes três nomes.

O que levou a escolha de Dorival Júnior?

A CBF parece não “gostar” muito do perfil de Abel Ferreira, já Diniz, não agradou no comando da Seleção Brasileira. Na lógica, a melhor alternativa seria Dorival. Porém, a insatisfação e desconfiança, se deve a falta de “estilo” no futebol apresentado por Dorival Jr.

Por um lado, Dorival aparenta conduzir bem o vestiário das equipes que assume, por outro lado, os times de Fernando Diniz e Abel aparentam ter muito mais identidade visual, quando entram em campo. Mas, jogar bonito, nem sempre é sinônimo de vitória, o próprio Diniz, demorou bastante para provar que seu estilo de jogo funcionava.

O ex-técnico do São Paulo, vem de uma evolução absurda em seus trabalhos, uma hora, apareceria uma oportunidade gigante como essa. Mas, será que era hora de Dorival assumir a seleção? Não parece ser algo planejado, nem mesmo um plano B ou C. Talvez, tenha sido apenas uma decisão precipitada do presidente da CBF, que nos custará caro no futuro. Dorival vem fazendo bons trabalhos, e está longe de ser um nome ruim para seleção. Na verdade, o problema está longe de ser Dorival, o problema é a falta de organização e competência da CBF.

Dorival é um ótimo técnico, porém, ainda tem muito que provar, e só tem um jeito de rebater todas as criticas, jogando bem e conquistando títulos, assim como fez nos últimos dois anos, continuar fazendo o que levou ele a seleção.

No momento, basta confiar para que dê certo. Que ele consiga trazer vitórias, bons jogos e consequentemente títulos. Quem sabe, em 2026, Dorival Junior não traga a estrela que está faltando no brasão da Seleção Brasileira.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM