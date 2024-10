Todos por Cachoeiro: após eleições, adversários pregam civilidade política

Em um ato de civilidade política, o atual prefeito Victor Coelho (PSB) e o prefeito eleito Theodorico Ferraço (Progressistas), ambos adversários, em Cachoeiro de Itapemirim, reconheceram a importância de deixar as bandeiras partidárias e ideológicas de lado e unir forças em prol da população.

Se a ordem na campanha era atacar, agora a ordem é deixar as desavenças e rixas políticas de lado para dialogar, discutir e projetar uma Cachoeiro melhor.

Oração para Ferraço

Em seu Instagram, o prefeito Victor Coelho reconheceu a vitória do deputado estadual e prefeito eleito Theodorico Ferraço e em um gesto de hombridade e respeito relatou:

“Quero parabenizar o deputado Ferraço e agora, mais um vez, prefeito eleito de Cachoeiro pela vitória nas urnas. Essa foi a vontade de Deus e cabe a nós orarmos para que Deus te dê sabedoria, discernimento e todas as condições para governar”, afirmou.

Sem palanque eleitoral

O atual chefe do Poder Executivo municipal também apelou para que a militância respeite o processo democrático e ajude a nova administração a governar.

“A partir de agora, não existe mais palanque eleitoral, somos todos Cachoeiro de Itapemirim. E é a hora de cada cidadão somar com a futura administração e remarmos todos nas mesma direção”, disse Victor Coelho.

Passando a borracha

Já Ferraço, apesar dos ataques que sofreu durante a campanha, ele afirma que não carrega mágoa dos adversários e prega união.

“Sofri muitos ataques, mas agora é o momento de passar a borracha em tudo isso e nos unirmos por Cachoeiro. O momento é de união, porque Cachoeiro precisa muito da gente. Essa união entre a experiência e a juventude, representada por Júnior Corrêa, é fundamental para o futuro da cidade.

Construir pontes

Na mesma linha de conciliação expressada por Victor Coelho, Ferraço aponta para um futuro pautado no diálogo, sem rixas políticas e ideológicas do passado.

“Entramos nessa disputa não para erguer muros, mas para construir pontes: pontes de amizade, de carinho e de paz. Não há vencedores e vencidos. O que prevalece é o bem de Cachoeiro. Viva, Cachoeiro!”, diz o prefeito eleito.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.