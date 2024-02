Trio capixaba vai brilhar no Festival Brasileiro de Cerveja em Blumenau

Por Leandro Fidelis*

Durante a Semana da Cerveja Brasileira, de 07 a 10 de março, em Blumenau (SC), a Piwo Cervejaria Rural (Venda Nova do Imigrante) participará pelo segundo ano consecutivo do Festival Brasileiro de Cerveja (FBC). Nesta edição, a Piwo se unirá às cervejarias Três Santas (Santa Teresa) e Três Torres (João Neiva), formando uma verdadeira representação capixaba na “Ilha Capixaba”, no Pavilhão Central do evento.

A participação conjunta das três cervejarias é uma iniciativa privada para impulsionar o cenário cervejeiro do Espírito Santo. “Vamos representar o Espírito Santo dentro do maior festival de cerveja da América Latina”, enfatiza Stanislaw Deps, da Piwo.

Foto: Daniel Zimmermann

Todas as três cervejarias vão competir no Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC). A boa notícia é que o trio terá suas melhores criações presentes também nas biqueiras, prontas para encantar os apreciadores de cerveja de todo o Brasil. Vale ressaltar que Eliza Bottacine Dalvi, cervejeira da Aurora Cervejaria (Venda Nova) vai compor o júri do prestigiado concurso, destacando ainda mais a presença capixaba no evento.

O Festival Brasileiro da Cerveja é o ponto alto da Semana da Cerveja Brasileira, que visa valorizar e impulsionar o mercado cervejeiro nacional. Durante este período, alguns dos principais eventos do segmento no Brasil e no mundo se desdobram em Blumenau, a Capital Brasileira da Cerveja.

Desde a entrega da Comenda da Cerveja Brasileira até o renomado CBC, o maior do mundo em cervejas independentes, passando pelo Congresso Internacional da Cerveja (Conib), a bienal Feira Brasileira da Cerveja, o SC Gourmet, culminando no grandioso Festival Brasileiro da Cerveja, todos esses eventos convergem para destacar a importância e a diversidade do universo cervejeiro.

