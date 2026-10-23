Último debate expõe contraste entre a segurança de Ricardo e a tensão de Pazolini

Os candidatos ao governo do Espírito Santo tiveram a oportunidade de falar de forma natural com o eleitor, sem o roteiro da publicidade eleitoral, pela última vez nesta quinta-feira (22), durante o debate promovido pela TV Gazeta para o segundo turno das eleições de 2026.

Entretanto, ambos preferiram concentrar suas falas em tentar mostrar aos eleitores o que o adversário fez de pior.

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Nesse contexto, muitas perguntas foram feitas, algumas sem respostas, sobretudo por parte do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que, inclusive, chegou ao debate aos 45 minutos do segundo tempo.

Talvez por pressão midiática ou em razão das pesquisas eleitorais, que apontam a redução da vantagem conquistada no primeiro turno, a equipe de campanha do candidato republicano tenha considerado oportuno orientá-lo a falar diretamente com o eleitor capixaba, sem o roteiro da publicidade eleitoral.

Voltando às perguntas não respondidas, uma delas tratou da participação do senador e presidente estadual do PL, Magno Malta (PL), em um eventual governo de Pazolini, caso ele seja eleito. Vale ressaltar que Eliane Leal compõe a chapa majoritária como vice do candidato republicano.

Outro ponto que chamou a atenção foi o comportamento do candidato, que evitou o contato visual com o adversário e manteve o corpo rígido, com poucos movimentos, durante boa parte do debate.

O governador e candidato a reeleição Ricardo Ferraço (MDB), por sua vez, diferentemente do que ocorreu nos debates do primeiro turno, mostrou-se mais desenvolto e seguro nas discussões.

Entretanto, concentrou esforços em tirar o adversário da zona de conforto e, nesse contexto, acabou forçando o ex-prefeito de Vitória a utilizar as munições de que dispunha.

Entre elas o Caso Apex, que veio à tona após o governador questionar Pazolini sobre o aumento do desconto previdenciário para servidores aposentados da Prefeitura de Vitória em 2021 e se ele faria o mesmo caso seja eleito. Pergunta também que não teve resposta.