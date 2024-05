Um “Pingo” que se destaca no oceano

O atual prefeito de Ibatiba, Luciano Miranda Salgado (MDB), conhecido como Luciano Pingo, assumiu na segunda-feira (20) a vice-diretoria da Região Sudeste da Confederação Nacional dos Municípios – CNM. Eleito em março, a nova diretoria assume a missão de conduzir a CNM para o triênio 2024 -2027, sob a presidência de Paulo Ziulkoski.

Com o feito, Luciano Pingo, que já governa o município de Ibatiba por quase oito anos, no Caparaó, ganha grande protagonismo no cenário político, agora, em nível nacional.

Eleito presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), em 31 de março de 2023, Luciano conduz a entidade de uma forma maestral, fazendo com que todos os municípios possam ter voz de forma igualitária, pelos quatro cantos do Estado.

Pingo, que foi vereador entre os anos de 2013 a 2016, na Terra dos Tropeiros, é um nato administrador e articulador político. Eleito pela primeira vez em 2017 como prefeito, conduz a Prefeitura de Ibatiba com um olhar clínico.

Não podemos deixar de registar que Luciano também foi presidente do Consórcio do Caparaó, entre os anos de 2017 a 2020, quando fez a gestão do órgão que possui 14 municípios filiados e tem grande representatividade no Estado.

Com passos friamente calculados, Pingo já vai mostrando que sua caminhada política não finaliza no final deste ano, quando deverá passar a condução da Prefeitura para sua atual vice e pré-candidata, Dra. Criziane Moreno, caso ganhe a eleição, ou para um possível opositor.

Já está nítido que o “Pingo”, lá do interior, das bandas de Ibatiba, na Região do Caparaó, conquistou seu espaço por todo o Espírito Santo e agora levanta voo para além das fronteiras do Estado.

Em 2026, teremos muitas surpresas no oceano eleitoral…

