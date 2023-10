Uma foto que deu o que falar em Ibatiba e outros lugares

A foto foi clicada durante a Festa do Tropeiro em Ibatiba e deu o que falar no município e região, nos dias seguintes. Isso porque está nela, ao centro, o ex-prefeito de Ibatiba, Lindon Jonhson, que foi candidato a vice-prefeito, na última eleição municipal, ao lado de José Alcure, e contra o atual prefeito Luciano Pingo – que foi reeleito no pleito em questão – e que também está na foto (último à esquerda). E ao lado de Jonhson, o presidente da Câmara Municipal, vereador Fernando Vieira, que é cotado como pré-candidato a prefeito no ano que vem, pelo grupo da situação. Ou seja, muita gente ficou imaginando que conversa rolou nesse encontro, ou pode não ter acontecido nada. Na foto também estão os vereadores Leo Alexandrino – do grupo político de oposição ao atual prefeito – e João Pedro – Salgado – do grupo da situação. Logo, a convivência é de paz em Ibatiba, pelo que parece. Pelo menos, por enquanto…

Encontro dos Cafeicultores de Conilon em Muniz Freire

Nesta quarta-feira (11), os cafeicultores da região vão participar do Encontro de Cafeicultores de Conilon que será realizado no salão da Igreja Católica de Vieira Machado, em Muniz Freire. O evento está marcado para começar às 13 horas e é uma realização do Incaper e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. O participante que fizer a inscrição até as 13h30, quando acontece a abertura, poderá participar de sorteio de um brinde.

Encontro dos Cafeicultores de Conilon em Muniz Freire (2)

Em seguida, começarão as palestras do Encontro de Cafeicultores de Conilon. A primeira terá como tema “Tecnologias para a implantação e aumento da produtividade”, do café conilon, ministrada pelo extensionista do Incaper, Edimar Celin. Depois, o engenheiro agrônomo Vinícius Fassarela, vai falar sobre “A importância da correção da acidez do sole e nutrição equilibrada”. Logo após, o tema será “Identificação e controle de doenças pré e pós florada”, com o engenheiro agrônomo Wilker Lima. A última palestra será sobre “Linhas de Crédito – Pronaf”, ministrada por Pablo Belisário, do Sicoob. Mais informações pelo telefone e WhatsApp (28)3544-1784 (Incaper) ou pelo telefone (28)3544-1561 (Secretaria de Desenvolvimento Rural).

Dois caminhões para Calçado

A Prefeitura de São José do Calçado recebeu, nesta segunda-feira, dia 09, mais um benefício do Governo do Estado, dois caminhões caçamba, por meio de um recurso parlamentar concedido pelo Deputado Estadual, Vandinho Leite. A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Cuíca e do secretário de Agricultura, Dercilei Marques.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM