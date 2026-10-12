União Brasil fecha com Pazolini e Helder vai às ruas apenas em prol de Lula no ES

Dois movimentos distintos marcaram o fim de semana da política capixaba. O primeiro foi uma declaração oficial divulgada pela executiva nacional do partido União Brasil.

Os dirigentes da sigla fecharam apoio à candidatura do ex-prefeito de Vitória e candidato ao governo do estado Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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Eles justificam que a decisão foi tomada “em sintonia com a estratégia nacional do União Brasil”. A legenda, assim como o partido do ex-prefeito de Vitória, apoia o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, que, por sua vez, já declarou que seu candidato a governador no Espírito Santo é Pazolini.

No estado, o União Brasil apoiou Ricardo no primeiro turno das eleições para governador. Entretanto, há rumores de uma “debandada”. Até então, a executiva estadual não confirmou, mas também não negou. É importante ressaltar que não há a assinatura do presidente estadual do União Brasil na nota divulgada pelo diretório nacional.

PT VAI ÀS RUAS EM PROL DE LULA NO ES

Outro movimento político deste fim de semana que merece destaque é a multidão que o deputado federal Helder Salomão (PT) levou às ruas de Vitória neste domingo (11), em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Milhares de pessoas tomaram o centro da capital com bandeiras e frases de ordem. O objetivo é ampliar a votação obtida pelo presidente no primeiro turno das eleições no estado.

As urnas capixabas deram a Lula 850.028 votos, o que representa 37,76% do total. O candidato Flávio Bolsonaro saiu vitorioso nessa primeira etapa, com 54,78%, 1.233.194 votos.

Helder, que se candidatou ao comando do Palácio Anchieta, terminou o primeiro turno na terceira posição, com 15,32% dos votos. Ou seja, 323.483 capixabas queriam que o parlamentar governasse o estado.

Porém, esse capital político não foi “direcionado” para nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições. A executiva estadual do partido não declarou apoio a Ricardo Ferraço nem a Pazolini. Entretanto, orientou seus eleitores a não votarem nos aliados do candidato Flávio Bolsonaro.