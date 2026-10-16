Vai comprar uma casa, sítio ou chácara? Saiba o que verificar antes de fechar negócio
Problemas nas construções, documentação irregular e condições do terreno podem representar custos inesperados para os novos proprietários.
Por Filipe Machado
A compra de casas, sítios e chácaras exige cuidados que vão além da localização e do tamanho da propriedade. No interior do Espírito Santo, onde são comuns imóveis com terrenos amplos, construções antigas e áreas de lazer, a avaliação técnica pode revelar situações que passam despercebidas durante uma visita.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Telhados deteriorados, infiltrações, instalações antigas e ampliações executadas sem documentação estão entre os aspectos que merecem atenção.
O engenheiro civil Filipe Machado, especialista em perícias e consultoria de engenharia, explica que cada propriedade apresenta características próprias.
“Em uma chácara, por exemplo, não basta avaliar apenas a residência. As condições do terreno, drenagem, muros, piscinas e demais construções também precisam ser consideradas, conforme a finalidade da aquisição.”
O que deve ser analisado?
A vistoria pré-aquisição pode avaliar fissuras, umidade, coberturas, instalações elétricas e hidráulicas, estruturas aparentes e condições gerais de conservação.
Em imóveis com terrenos inclinados, também merecem atenção os sistemas de drenagem, taludes e eventuais estruturas de contenção.
Propriedades que permaneceram fechadas durante longos períodos podem apresentar deterioração de componentes e sistemas que exigem manutenção antes da ocupação.
Entretanto, uma vistoria visual possui limitações e não substitui ensaios ou investigações específicas quando necessários.
Documentação rural exige atenção
Além das condições físicas, é importante verificar se os documentos correspondem à propriedade apresentada.
Em áreas urbanas, a análise pode envolver matrícula, projetos aprovados, regularidade das construções e averbações.
Nos imóveis rurais, também podem ser relevantes o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), informações tributárias e exigências de georreferenciamento aplicáveis.
A existência desses cadastros, isoladamente, não comprova a propriedade nem a regularidade integral do imóvel.
Também devem ser consideradas possíveis restrições ambientais e de uso do solo.
Identificar problemas não significa desistir da compra
A avaliação técnica permite distinguir necessidades comuns de manutenção de situações que exigem intervenções mais complexas.
O resultado pode orientar pedidos de documentação, negociações de preço ou a realização de estudos complementares.
O objetivo é que o comprador compreenda as condições da propriedade antes de assumir seus custos e responsabilidades.
Conhecer antecipadamente os riscos técnicos e documentais é uma medida importante para evitar que a realização de um projeto familiar se transforme em uma despesa inesperada.
*** Filipe Machado é engenheiro civil com atuação em inspeções, perícias e consultoria técnica.
Mais informações: https://www.filipemachadoengenharia.com/
As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM