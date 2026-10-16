Vai comprar uma casa, sítio ou chácara? Saiba o que verificar antes de fechar negócio

Por Filipe Machado

A compra de casas, sítios e chácaras exige cuidados que vão além da localização e do tamanho da propriedade. No interior do Espírito Santo, onde são comuns imóveis com terrenos amplos, construções antigas e áreas de lazer, a avaliação técnica pode revelar situações que passam despercebidas durante uma visita.

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Telhados deteriorados, infiltrações, instalações antigas e ampliações executadas sem documentação estão entre os aspectos que merecem atenção.

O engenheiro civil Filipe Machado, especialista em perícias e consultoria de engenharia, explica que cada propriedade apresenta características próprias.

“Em uma chácara, por exemplo, não basta avaliar apenas a residência. As condições do terreno, drenagem, muros, piscinas e demais construções também precisam ser consideradas, conforme a finalidade da aquisição.”

O que deve ser analisado?

A vistoria pré-aquisição pode avaliar fissuras, umidade, coberturas, instalações elétricas e hidráulicas, estruturas aparentes e condições gerais de conservação.

Em imóveis com terrenos inclinados, também merecem atenção os sistemas de drenagem, taludes e eventuais estruturas de contenção.

Propriedades que permaneceram fechadas durante longos períodos podem apresentar deterioração de componentes e sistemas que exigem manutenção antes da ocupação.

Entretanto, uma vistoria visual possui limitações e não substitui ensaios ou investigações específicas quando necessários.

Documentação rural exige atenção

Além das condições físicas, é importante verificar se os documentos correspondem à propriedade apresentada.

Em áreas urbanas, a análise pode envolver matrícula, projetos aprovados, regularidade das construções e averbações.

Nos imóveis rurais, também podem ser relevantes o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), informações tributárias e exigências de georreferenciamento aplicáveis.

A existência desses cadastros, isoladamente, não comprova a propriedade nem a regularidade integral do imóvel.

Também devem ser consideradas possíveis restrições ambientais e de uso do solo.

Identificar problemas não significa desistir da compra

A avaliação técnica permite distinguir necessidades comuns de manutenção de situações que exigem intervenções mais complexas.

O resultado pode orientar pedidos de documentação, negociações de preço ou a realização de estudos complementares.

O objetivo é que o comprador compreenda as condições da propriedade antes de assumir seus custos e responsabilidades.

Conhecer antecipadamente os riscos técnicos e documentais é uma medida importante para evitar que a realização de um projeto familiar se transforme em uma despesa inesperada.

*** Filipe Machado é engenheiro civil com atuação em inspeções, perícias e consultoria técnica.

Mais informações: https://www.filipemachadoengenharia.com/