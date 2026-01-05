Veja o que o horóscopo revela para a primeira segunda (5) de 2026
Os leoninos iniciam a semana em alerta.
Capricórnio demonstra forte ligação com o trabalho e, muitas vezes, tem dificuldade para se afastar das responsabilidades, mesmo em períodos de descanso.
Então, justamente por isso, precisa aprender a desconectar a mente com mais frequência. Assim, reservado e apreciador da própria companhia, tende a preferir viagens solitárias ou locais tranquilos, longe de aglomerações, quando decide sair da rotina.
Quem nasceu hoje
Apresenta melhor rendimento em atividades estáveis, pois valoriza organização e previsibilidade. Desse modo, não se intimida diante de desafios e enfrenta obstáculos com firmeza.
Isso porque, a franqueza marca sua postura e garante respeito no convívio social. Inteligente, atraente e dono de personalidade forte, costuma se destacar naturalmente.
Alerta
Os leoninos iniciam a semana em alerta. Assim, a recomendação é agir com paciência diante de questões profissionais. Desse modo, evite pular etapas para não sofrer prejuízos financeiros.
Porém, no campo afetivo, reduza a possessividade. Assim, atenção redobrada à saúde. Viagens seguem neutras.
Áries – O período favorece o convívio familiar e a solução de assuntos domésticos. Compras e viagens estão em alta, assim como o contato com parentes. Dessa forma, o trabalho traz satisfação, embora surjam algumas cobranças. Amor equilibrado. C. 871 | M. 6743
Touro – A fase indica realização de objetivos importantes. Dessa forma, sua determinação abre caminhos no trabalho e nos negócios. Contudo, questões familiares encontram solução. Vênus em Capricórnio amplia oportunidades financeiras. C. 469 | M. 7658
Gêmeos – Os astros pedem agilidade nas decisões financeiras. Apostar em novos negócios pode trazer bons resultados. Assim, a família segue em harmonia. Saúde em ótimo nível. O amor permanece estável. C. 238 | M. 5571
Câncer – Você se sente livre para negociar e renovar acordos. Compras pessoais estão favorecidas. O trabalho traz satisfação. Assim, conte com Escorpião e Peixes. As finanças seguem equilibradas e o amor em paz. C. 735 | M. 2920
Leão – O dia exige cautela. Cuide da saúde e evite exageros na alimentação. Controle gastos e ofereça apoio à família. Assim, a pessoa amada demonstra certa distância. Evite conflitos desnecessários. C. 503 | M. 1875
Virgem – Você vive uma fase tranquila e deve aproveitá-la. A influência do Sol, Vênus e Marte fortalece saúde, amor e progresso. Nesse sentido, o trabalho segue em clima positivo e produtivo. C. 320 | M. 9106
Outros signos
Libra – O momento pede mais atenção à família. Busque harmonia no convívio. No trabalho, não há grandes obstáculos. Desse modo, a alegria vem do contato com amigos de Câncer, Escorpião e Touro. Amor charmoso. C. 186 | M. 3291
Escorpião – O dia será positivo. Compras, negócios e entrada de dinheiro estão favorecidos. Contudo, a vida amorosa traz segurança. Viagens, novos projetos e convites ajudam a quebrar a rotina. C. 903 | M. 9860
Sagitário – A posição do Sol renova suas energias. Há chances reais de mudar o rumo dos negócios e do trabalho. Além disso, a família traz apoio e boas notícias. O amor segue em alta e pode se firmar. C. 048 | M. 4489
Capricórnio – A presença de vários planetas no seu signo aponta sucesso. A saúde entra em fase de renovação. Desse modo, o bem-estar favorece até viagens. O amor traz novidades e a família oferece apoio. C. 632 | M. 0356
Aquário – O dia exige paciência para evitar desgastes com amigos e familiares. A rotina é necessária. Assim, evite viagens, compras e mudanças profissionais. Atenção a possíveis desconfortos de saúde. C. 791 | M. 6018
Peixes – O astral é positivo no trabalho e nas finanças. Novas conquistas surgem nos negócios. Então, a sorte acompanha decisões importantes, inclusive no ambiente familiar. Energias renovadas e amor intenso. C. 317 | M. 4933
