Venha conferir o que o horóscopo diz sobre você hoje; veja as previsões

A configuração astral desta terça-feira (10) favorece o progresso profissional e a definição de laços afetivos.

Assim, enquanto a maioria dos signos desfruta de uma fase de expansão e novos ganhos, o equilíbrio e a cautela tornam-se essenciais para lidar com os desafios do cotidiano. Desse modo, confira, a seguir, as orientações para cada signo do zodíaco.

Previsões

Áries

O dia convida ao relaxamento e ao ajuste de pendências laborais. Isso porque, o clima geral aponta para o progresso, mas exige que você organize mudanças pontuais para garantir resultados satisfatórios. No campo sentimental, o período promete definições importantes. C. 163 M. 0472

Touro

A fase atual estimula a formação de novas amizades e oferece proteção extra nos negócios. Então, você pode esperar um aumento na entrada de dinheiro e a resolução definitiva de problemas profissionais. Além disso, a vida afetiva transborda alegria e a saúde segue impecável. C. 327 M. 4279

Gêmeos

A passagem do Sol pela sua nona casa astral impulsiona o sucesso na carreira e gera ganhos financeiros extras. Desse modo, o ambiente profissional conta com a colaboração preciosa de sócios ou superiores. Já no amor, o clima de intensa paixão domina o dia, favorecendo até viagens rápidas. C. 417 M. 5260

Câncer

Os astros indicam que a harmonia reina tanto no lar quanto no trabalho. Você conseguirá vencer obstáculos financeiros e atrair novos negócios para sua rotina. Assim, paralelamente, o otimismo guia suas relações amorosas, fortalecendo os compromissos assumidos. C. 549 M. 3606

Leão

O momento favorece a resolução de pendências familiares e traz notícias promissoras para o ambiente doméstico. Então, evite lamentações e foque no progresso profissional que se aproxima. No amor, a paixão ardente dita o ritmo, acompanhada de uma boa disposição física. C. 675 M. 1583

Virgem

Este é um excelente período para fechar vendas, realizar compras ou iniciar projetos audaciosos. Dessa forma, busque o apoio de pessoas dos signos de Aquário e Touro para otimizar seus resultados. Em casa, a tranquilidade e a harmonia familiar facilitam o convívio amoroso. C. 782 M. 2157

Outras previsões

Libra

O sucesso financeiro marca o seu dia, facilitando acertos em negócios e compras para o lar. Você desfruta de uma fase positiva e conta com o suporte necessário para suas ambições. Todavia, evite criar conflitos desnecessários com pessoas próximas; o amor segue em evolução. C. 082 M. 9325

Escorpião

A presença da Lua no seu signo garante tranquilidade e impulsiona o crescimento dos seus empreendimentos. Assim, você conseguirá organizar o setor financeiro com eficácia, livrando-se de energias negativas ou inveja. No campo afetivo, o clima é estimulante e renovador. C. 295 M. 4817

Sagitário

A atenção deve ser redobrada, pois você atravessa o seu dia de alerta. A Lua desfavorece iniciativas ousadas e sugere a manutenção da rotina. Dessa forma, reconheça eventuais erros e mantenha o equilíbrio no trabalho. Porém, no amor, controle o ciúme e evite gastos supérfluos hoje. C. 854 M. 7993

Capricórnio

O progresso profissional permite que você resolva a maior parte dos problemas pendentes. Procure relaxar a mente e aceite o apoio de terceiros para expandir seus negócios. Porém, o ambiente familiar passa por mudanças positivas, refletindo em um relacionamento amoroso mais alegre. C. 904 M. 6646

Aquário

Você vive uma fase próspera que ganha reforço amanhã com a influência de Vênus. Desse modo, o cenário aponta para ganhos financeiros, evolução no amor e apoio irrestrito em seus projetos. A saúde permanece ótima e o convívio no lar conta com maior participação de todos. C. 403 M. 1034

Peixes

Embora a fase atual apresente dificuldades, a partir de amanhã Vênus e Mercúrio trazem alívio e clareza para o seu signo. Assim, aproveite o dia para realizar uma autoanálise e preparar o terreno para a chegada de mais amor. Os problemas começarão a desaparecer em breve. C. 680 M. 3794