Vereador de Cachoeiro entra na disputa por vaga na Assembleia Legislativa

O vereador de Cachoeiro, Creone da Farmácia (PL), lançou pré-candidatura a deputado estadual. Entre os motivos que o levaram à decisão, ele sustenta o discurso de proximidade com a população e os principais gargalos que travam o desenvolvimento da região Sul do Espírito Santo.

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Fora dos tradicionais grupos políticos, Creone iniciou sua atuação em 2019, como assessor parlamentar, período em que teve contato direto com diferentes áreas da Câmara Municipal.

“Em 2020, atuei como assessor do ex-vereador e atual vice-prefeito, Júnior Corrêa, até 2023, participando também da campanha de deputado federal em 2022. Depois disso, assumi a gerência de uma rede com 14 drogarias no Sul do Estado, o que ampliou ainda mais meu contato com a população de vários municípios”, explicou o vereador.

A entrada efetiva na disputa eleitoral ocorreu em 2024, quando colocou o nome à disposição para uma vaga na Câmara de Cachoeiro. Obteve 2.224 votos. Para ele, o resultado funciona como um indicativo de confiança popular e serve de base para o novo passo.

“O que me diferencia é justamente isso: eu não venho de gabinete, venho da rua. Estou presente nas comunidades há mais de 27 anos na área da saúde, ouvindo as pessoas, entendendo suas dificuldades e buscando soluções reais”, afirma Creone da Farmácia.

A decisão de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, segundo o pré-candidato, está ancorada em dois fatores principais. O primeiro é o desempenho eleitoral obtido na última eleição municipal. O segundo é a avaliação de que o cargo de vereador, embora relevante, possui limitações para promover mudanças estruturais mais amplas.

“O mandato de vereador é importante, mas tem limitações. Já como deputado estadual, é possível atuar de forma mais ampla, principalmente através das emendas parlamentares e da construção de políticas públicas que impactam toda a região”, ressalta.

Creone da Farmácia ainda destaca que vai trabalhar para fortalecer o Sul do Espírito Santo, principalmente nas áreas de saúde, infraestrutura rural e desenvolvimento econômico.

“Hoje vemos um desequilíbrio regional, com o Norte e Noroeste mais desenvolvidos, enquanto o Sul, que é forte no agronegócio e no turismo, ainda precisa de mais atenção”, diz.

Ele pretende concorrer dentro da base do senador Magno Malta, que é apontado como pré-candidato ao governo do Estado. Segundo ele, a escolha está relacionada à identificação com pautas e valores defendidos pelo grupo político.

Ao abordar os desafios da região, Creone traça um diagnóstico que envolve diferentes áreas.

“O Sul do Espírito Santo não enfrenta apenas um problema, mas um conjunto de gargalos que travam o desenvolvimento da região. Na saúde, temos excesso de burocracia, dificuldade de acesso a consultas, exames e cirurgias. Isso precisa ser enfrentado com gestão mais eficiente e descentralização”, destaca.

Na área econômica, ele ainda afirma que falta incentivo para o crescimento das empresas locais e geração de emprego. Já no campo, o produtor rural, segundo ele, também sofre com estradas precárias, falta de apoio técnico e pouca valorização.