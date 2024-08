Por Leandro Mazzini

Equipe DF, SP e RJ

Não, obrigado

Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Lucas Redecker (PSDB-RS) foi convidado para participar dos eventos de posse do presidente do Irã, mas acabou não viajando por conta de compromissos com municípios gaúchos afetados pelas enchentes. Evitou, assim, aparecer, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, ao lado dos líderes terroristas dos Houthis, do Iêmen; Jirad Islâmica, Hezbollah e, claro, do agora defunto líder do Hamas, Ismail Haniya. Redecker também não vai para a Ucrânia em agosto. A CREDN será representada pelos deputados Alfredo Gaspar (União-AL) e General Girão (PL-RN).

Vergonha engavetada

Oito anos se passaram da descoberta de escuta ambiental no piso do gabinete do ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Na Corte, não há dúvidas de que o alvo era o inquilino antecessor Joaquim Barbosa, relator do Mensalão do Pt (AP 470), que abdicou do tempo de Casa que lhe restava. Mas até hoje a PF e a Secretaria de Segurança do STF não sabem o que aconteceu ali.

A vaga vindo

Preterido nas eleições como candidato a senador pelo Ceará – quando Lula da Silva apoiou Camilo Santana, agora ministro da Educação – o deputado José Guimarães (PT-CE) despejou centenas de milhões de reais em emendas para o seu. A estratégia é afagar lideranças, mostrar poder em Brasília a fim de garantir uma das duas vagas para o Senado na disputa de 2026, avalizado pelo presidente.

Gasol pra camburão

Depois de perder a licença pela Agência Nacional de Petróleo e virar ré na Justiça de São Paulo por indícios de lavagem de dinheiro de facção criminosa, a Copape tenta driblar a ANP. Proibida de produzir e vender combustíveis, está tentando licença na Agência e na Secretaria de Fazenda paulista pela marca GT Formuladora. Seus donos apostam tudo que vão conseguir. Com a palavra, a Polícia Federal.

Efeito reverso

Apesar do crescimento da aprovação do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), dados da pesquisa PreFab Future sobre a corrida mostram que o mesmo não acontece com o presidente Lula da Silva: a aprovação de Paes subiu 8,1% – de 42,2% para 50,3% – em relação à última sondagem, em abril. Já a de Lula, que tem financiado obras cruciais que garantem a aprovação do prefeito, caiu de 36,3% para 34,4%.

Núcleo duro

Muita gente desconfiou da capacidade de governabilidade de Claudio Castro (PL), um “desconhecido” nacional que parou na cadeira de governador do Rio de Janeiro. Além de paciente na articulação, Castro tem tido atenção do Planalto e um time técnico na cúpula do Guanabara elogiado em Brasília: Bernardo Rossi (Governo), Nicola Miccione (Casa Civil) e Rodrigo Abel (Chefe de Gabinete).

ESPLANADEIRA

#Agosto Lilás: Governo promove campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. #Sebrae Pará e Airbnb anunciam parceria de capacitação de anfitriões para a COP-30. #Instituto Camila e Luiz Taliberti completa 5 anos de memória da tragédia de Brumadinho. #Stone anuncia mais de 200 vagas para área comercial. #Empresa 1 lança novas tecnologias para transporte público no LAT.BUS Transpúblico 2024. #Rede Jesuíta de Educação Básica promove no Rio congresso em comemoração aos 10 anos, de amanhã a sexta.

