“Democracia exige convivência harmônica”

Ocorreu na última semana, entre os dias 8 e 10, em Pedra Azul, na região serrana do Espírito Santo, a 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que reuniu os governadores dos respectivos Estados, além do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

O encontro teve como pauta central três importantes temas para ambos os Estados: adaptação às mudanças climáticas, reforma tributária e segurança pública. Além disso, a programação do Cosud Pedra Azul teve a realização de 14 grupos de trabalho (GTs) com a participação de secretários estaduais das duas regiões.

Cenário democrático

Na coletiva de imprensa, realizada logo após a abertura oficial, na noite de quinta-feira (8), o governador anfitrião, Renato Casagrande (PSB), destacou a importância do Consórcio, inclusive oportunizando um momento democrático com governantes de posições políticas diferentes.

“Vocês estão vendo a importância do Consórcio, a integração que temos entre nós governadores com nossas equipes. Somos governadores de partidos diferentes, de posições políticas diferentes, mas é uma demonstração clara que a democracia exige essa convivência harmônica e produtiva. Que a convivência seja produtiva em termos da aplicação de políticas públicas. Para nós, isso é muito bom”, disse Casagrande.

Um socialista, cinco de direita e um de centro

O socialista Renato Casagrande, foi o único governador de partido de esquerda no encontro, visto que Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é filiado ao PSDB, partido de centro-direita; Jorginho Mello, governador de Santa Catarina, filiado ao Partido Liberal (PL), considerado de extrema-direita; já Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo é Republicano, partido que se intitula de direita; Romeu Zema, ligado ao Partido Novo que também se rotula de direita, é governador de Minas Gerais; Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, é filiado ao partido de extrema-direita PL; não esteve na abertura, mas se fez presente na sexta-feira (9), Ratinho Júnior, governador do Paraná, que é filiado ao Partido Socialista Democrático (PSD), considerado um partido de centro.

Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ministro presente

Além dos governadores e suas equipes, quem marcou presença foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que fez uma apresentação, já na manhã de sexta (9), da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que vai tratar sobre a segurança pública no Brasil.

Foto: Diórgenes Ribeiro

Posturado e calmo

Em meio às autoridades presentes, também estava o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB). Com o semblante calmo e sereno de sempre, trajando um estilo contraditório das demais autoridades, pois dispensou o tradicional social por um jeans básico, Ricardo estava posturado e observador.

Foto: Secom

Não teve foto com Casão…

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (União Brasil), também falou na abertura do Cosud e destacou a oportunidade que o evento oportuniza para dialogar sobre as ações que aceleram o crescimento econômico e que promovem o desenvolvimento dos Estados, trazendo mais oportunidades e melhor qualidade de vida para a população.

Mas o que chamou a atenção mesmo, é que não teve “aquele” registro de foto ao lado de Casão, e nos cliques registrados, sempre estava mais distante do chefe do Executivo estadual. Antes mesmo do final da abertura, Marcelo se retirou do recinto. Mas antes, aproveitou para registrar momentos ao lado de figuras importantes da política de direita e centro-direita do Brasil que estavam presentes.

Foto: Redes Sociais

Bancada Federal, OK

O deputado federal e presidente dos Progressistas no Estado, também marcou presença no Cosud. Inclusive, já é nítido ver Da Vitória sempre ao lado de Marcelo Santos, o presidente da Ales, a Casa de Leis…

Foto: Redes Sociais

Amunes por Pingo

Outro político que buscou registrar presença no Cosud, e fez aquela foto ao lado do governador Renato Casagrande e demais governadores presentes, foi o prefeito de Ibatiba e presidente da Amunes, Luciano Pingo (MDB), que teceu elogios pela realização da 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). Ele fala bem…

Foto: Amunes

Ele apareceu…

Um político que também chamou a atenção no encontro do Consórcio, mesmo que seu nome não foi citado pelos organizadores, foi do ex-deputado federal que disputou as eleições para governador do Estado em 2022, e perdeu para Casagrande, Carlos Manato, filiado ao Partido Liberal (PL).

Sentado em uma das extremidades da plateia, sozinho, observou as falas de abertura das autoridades presentes. Em algum momento, foi visto trocando algumas palavras com o vice-governador Ricardo Ferraço. Manato possui empreendimentos na região de Pedra Azul.

Foto: Reprodução | Agência Congresso

Tragédia em Vinhedo

Infelizmente, o encontro foi desfalcado já pela manhã de sexta-feira (9), devido à trágica queda do avião da companhia aérea Voepass, que caiu na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, vitimando 62 passageiros que tinham saído do Paraná com destino à Capital São Paulo. Por este motivo, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior, do Paraná, deixaram o encontro e retornaram para o Estado de São Paulo.

Foto: Reprodução

Finalizado com sucesso

O encontro foi finalizado na manhã de sábado (10), com a presença de governadores e representeantes dos sete estados que compõem o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que assinaram, a Carta de Pedra Azul, documento que aponta intenções comuns entre os estados e resume os assuntos discutidos durante a 11ª edição do Cosud.

Os principais temas abordados foram: meio ambiente e adaptação às mudanças climáticas, segurança pública, renegociação das dívidas dos estados e a regulamentação da reforma tributária. Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas; do Paraná, Ratinho Júnior; e de Santa Catarina, Jorginho Mello, foram representados na solenidade.

O Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) está provando sua eficiência e capacidade de diálogo, mostrando que, independente do posicionamento político de seus associados, o fator democrático se sobressai, afinal, como disse Casagrande: “democracia exige convivência harmônica.”

Foto: Secom

Que venha a 12ª edição do Cosud…

