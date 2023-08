Vistoria meia-roda 

Por Leandro Mazzini

Empresários do setor de vistoria veicular demonstram grande insatisfação com o mercado, e apontam falhas do Detran de Goiás e Minas Gerais. Alegam altos custos e um número cada vez maior de empresas não credenciadas e sem qualificação na praça, o que dificulta a competitividade transparente. Ambos os Estados estão com processos em curso nos seus respectivos Ministérios Públicos. A gestão do Governador Romeu Zema (Novo) iniciou um processo de credenciamento de empresas para prestarem o serviço de vistoria há um ano, porém limitando a atuação apenas a empresas experientes no ramo.

“Viação” Pacheco

Herdeiro e sócio de empresas de ônibus, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, amplia laços com poderosos empresários do setor. A banca de advocacia ligada a ele em Minas, Grimaldi & Rodrigues Advogados, passou a representar na esfera criminal a Saritur, uma das maiores do Estado.

MayDay

Há quatro meses está vago o cargo de Diretor de Finanças e Novos Negócios da Infraero, que cuida dos aeroportos estatais. O presidente interino é Rogério Amado Barzellay, enquanto o Governo negocia o seu posto com partidos “indecisos”. A diretoria de Administração foi ocupada por Aparecido Luiz da Silva, ex-assessor do PT paulista.

Cartorários

A Associação Baiana de Notários e Registradores entrou em guerra com o Colégio de Notários do Brasil sobre a ação no Supremo Tribunal Federal que obriga concurso para tabeliões em lugar dos hereditários. A Associação reforça que a ação na Corte é sobre se haverá novo concurso para estes que já foram aprovados anteriormente.

Energia $olar

Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica revelam que a geração de energia solar já atraiu R$ 155,2 bilhões em investimentos – R$ 45 bilhões arrecadados para cofres públicos. O valor considera a produção desde 2012 no setor.

Alvo da vez

O presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar, foi o centro das atenções da imprensa carioca nos últimos dias. A grande acusação, que partiu de adversários políticos, gira em torno de imóveis que o próprio político já declara e nunca escondeu. Será que essa lupa vai se estender a outros políticos ou se trata de algo específico com o parlamentar?

ESPLANADEIRA

# Peterson Barroso Simão, presidente do IMB, homenageia o IAB pelos seus 180 anos de fundação. # Presidente Lula da Silva participa da posse do presidente do Paraguai hoje, em Assunção. # Pesquisa da Abcon indica que o Brasil ainda precisa investir R$ 893 bi em saneamento. # Roberto Giannetti lança livro de ‘Penúltimas Memórias’ na quinta-feira, no Rio de Janeiro. # Conferência Brasileira de Mudança do Clima debate hoje os caminhos para a gestão climática no Brasil. # Serasa lança Score versão 3.0 que permite conectar informações bancárias para compor o cálculo do Score.