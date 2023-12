VITRINE: Adolescente cachoeirense inicia carreira de modelo em São Paulo

Aos 14 anos de idade, a bonita Maria Clara Dardengo Fioreze começa a dar os primeiros passos em direção a uma carreira de modelo de sucesso. Moradora de Cachoeiro de Itapemirim, a menina está em São Paulo nesta sexta (15) e sábado (16), realizando seu primeiro trabalho, com a Agência Dior. Maria Clara posou para a marca Sand Beach Club, e as fotos ficaram lindas! Além da Dior, a modelo cachoeirense também foi convidada pelas agências Five (do Rio de Janeiro e de São Paulo) e 3 Marias para integrar o casting de talentos. Descoberta recentemente por uma olheira, Maria deixou a vergonha de lado e entrou de cabeça no mundo dos flashes. Tanto os pais quanto a adolescente, estão muito felizes e realizados com essa nova etapa na vida da menina. Daqui pra frente, Maria pretende se dedicar cada vez aos estudos para se tornar uma profissional de sucesso. Nós já estamos na torcida. Parabéns, Maria Clara!

———————-*—————————

Faltam poucos dias para o Natal e quem já garantiu os presentes para a família foi o cantor gospel Anderson Freire. Cachoeirense, o artista escolheu a Oakes para realizar suas compras. No registro, Anderson e sua família posam com a equipe da loja. Com uma unidade em Cachoeiro e uma filial em Castelo, a Oakes está com produtos e ofertas especiais para a época mais festiva do ano. Para conhecer todos os detalhes acesso o Instagram @oakesstore

———————-*—————————

Em homenagem ao dia do Arquiteto, comemorado no dia 15 de dezembro, celebramos a criatividade e o talento da incrível arquiteta capixaba, Manu Perim. Aguardem grandes novidades que ela está preparando para transformar o mercado!

———————-*—————————

Enrico vem aí! O casal Eliza Bravin e Evandro Doriquetto está à espera do primeiro filho. O sexo do bebê foi descoberto em um Chá Revelação para familiares e amigos. Parabéns!

———————-*—————————

Na última quarta-feira (13), o superintendente do HIFA, Jailton Alves Pedroso, recebeu a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a Comenda Domingos Martins. A honraria é concedida às personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras que tenham prestado relevantes serviços à sociedade espírito-santense. No registro, Jailton e o deputado Allan Ferreira.

———————-*—————————

A diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), Érica Neves, o presidente da OAB da Serra, Ítalo Scaramussa, e a presidente da OAB de Cariacica, Kelly Andrade, na confraternização de fim de ano da OAB da Serra.

———————-*—————————

Colaboradores do escritório Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados, em parceria com o Instituto Ponte, apadrinharam 25 alunos, entre 12 e 18 anos, para presentear neste Natal. Entre os itens escolhidos pelos próprios alunos do instituto, estão livros para complementação dos estudos, entre eles de Biologia Fundamental, com 10 anos de provas do Enem, além de títulos de ficção, como “Box Sherlock Holmes – edição especial”, entre outros, e materiais escolares.

———————-*—————————

Primeiro Natal do Príncipe César! O pediatra Leonardo Ribeiro Santos e a esposa Brunella Casagrande estão felizes da vida com a celebração do primeiro Natal do filho César. Eles eternizaram esse momento com um lindo ensaio produzido pelo fotógrafo Pedro Pires.

✍🏻 Anota aí:

🔹 A Unimed Sul Capixaba trouxe uma novidade encantadora neste ano: o Cantinho de Natal. Com uma decoração linda e “instagramável”, o prédio da Operadora, localizado no bairro Gilberto Machado, na região central de Cachoeiro, ganhou um ambiente especial para celebrar o Natal. As crianças estão se divertindo e sonhando com os presentes natalinos, celebrando o Natal com saúde e alegria, tornando a data ainda mais especial. Faça suas fotos, stories e arrase nas poses no cenário temático que está na frente do prédio!

🔹 O mais charmoso festival de música do inverno capixaba, o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), no Caparaó, está de volta ao calendário de eventos do Espírito Santo, com data marcada para acontecer nos dias 5, 6 e 7 de julho. Entre os headliners confirmados estão a dupla sertaneja Edson & Hudson, Biquíni Cavadão e Rodrigo Teaser, o maior intérprete do cantor Michael Jackson. Uma das novidades é que o festival será recheado de gastronomia. Cada dia receberá um tema culinário: sexta-feira será um dia reservado para o churrasco, o sábado será para os frutos do mar e o domingo terá a feijoada como destaque.

🔹 A Serra do Caparaó voltará a ter um festival de música para chamar de seu. Após um curto hiato, o festival Penha Roots está de volta à mais charmosa região turística do Espírito Santo e com grandes headliners confirmados. Durante os dias 12, 13 e 14 de abril, o festival vai movimentar o Centro de Eventos do distrito de Divino de São Lourenço. Na sexta-feira (12), Elba Ramalho ganha a companhia de Amaro Lima, Herança Negra e ForróFia. Já no sábado (13), Marcelo Falcão se apresenta no mesmo palco que Lion Jump, Os 3 do Nordeste e Forró Raiz.

🔹 O Bartuque Vix, reduto dos sambistas de Vitória, completa um ano de inauguração no próximo dia 17. E para comemorar, eles prepararam uma programação especial para a data. Com as bandas Nesse Clima, Curtição, Samba Jr, LeqSamba e Leozinho, a noite também terá decoração especial e o ziriguidum já conhecido da casa. “Estamos preparando uma noite especial. A festa começa no dia 16, às 18 horas, e à meia-noite os convidados comemoram com a gente”, revela Edson Neto.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM