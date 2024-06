VITRINE: Aquarela do Brasil: Well Santiago lança coleção de alta perfumaria

Na última quarta-feira (19), a Fragrance Maison, no Shopping Vitória, recebeu um badalado coquetel para o lançamento de “Aquarela do Brasil”, uma coleção de alta perfumaria criada por Wellington Santiago. Inspirada na exuberância tropical da botânica brasileira, as fragrâncias traduzem o Brasil na Essência e são divididas em três coleções compartilhadas que possibilitam infinitas combinações: Flores do Brasil, Madeiras do Brasil e Frutas do Brasil. Aquarela do Brasil foi lançada inicialmente no icônico Copacabana Palace, Rio de Janeiro, cidade onde há alguns anos Wellington reside. Depois foi lançado em São Paulo e agora chega ao Espírito Santo.

Casamento Sanna & Lucas

Um verdadeiro conto de fadas! Assim pode ser definido o tão aguardado enlace do casal Sanna Poleto e Lucas Seves, no último dia 15 de junho. O cenário escolhido foi o charmoso Cerimonial Chácara Bambu, em Vila Velha. Cerimônia e recepção impecáveis deixaram os convidados encantados. Parabéns e felicidades ao casal!

Parabéns pela honraria Cachoeirense Presente de 2024! O superintendente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), Wagner Medeiros Junior, foi escolhido para receber o título de Cachoeirense Presente Nº 1 de 2024. Medeiros, com formação em Economia e Pós-Graduação em Administração Hospitalar, lidera o HECI há 35 anos. Além de ter sido presidente da Associação dos Hospitais Filantrópicos, foi Secretário de Saúde e professor de Estatística por 15 anos. Também é escritor e membro da Academia Cachoeirense de Letras(ACL) desde 2016, contribuindo significativamente para a saúde e a cultura de nossa região. Parabéns pela honraria!

Foto: Divulgação

Pavilhão de Carapina recebe Sustentabilidade Brasil

Começa nesta segunda-feira (24), no Pavilhão de Carapina, a conferência Sustentabilidade Brasil. O evento, 100% gratuito, tem programação aberta ao público em geral até a quinta-feira (27). Serão mais de 120 painelistas e palestrantes, que vão debater temas como mudanças climáticas, economia verde e transição energética. O evento de ESG também terá outras atrações, como feira e desfiles de moda sustentável, oficinas de reutilização de peças, trilha sensorial dos desequilíbrios climáticos e recolhimento de tampinhas plásticas e metálicas.

Hospital Unimed Sul Capixaba conta com nova diretoria clínica

O novo diretor clínico do Hospital Unimed Sul Capixaba, eleito recentemente para atuar nos próximos 30 meses, é o hematologista Claudio Brito e o vice-diretor é o radiologista Paulo Afonso Nicoli. A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente da Delegacia Seccional Sul do CRM/ ES, Fernando Luiz Ribeiro Nunes.

Bernardo chegou

Lucas Rezende, da LR Comunicação, e Giulian Ola Rezende são só alegria com a chegada do príncipe Bernardo. Ele nasceu no último dia 07 de junho, cheio de saúde e fofura!

O Hospital Evangélico de Cachoeiro foi reconhecido pelo vigésimo segundo ano consecutivo como o mais lembrado pela população, recebendo o primeiro lugar no Prêmio Gazeta Empresarial 2024. A certificação, entregue pela equipe da Rede Gazeta, foi recebida com alegria pelo superintendente Wagner Medeiros e pela gestora de comunicação Denise Vieira. Parabéns a toda equipe do hospital pelo compromisso com a saúde do capixaba!

Foto: Divulgação

O cantor Mumuzinho será a principal atração da Festa dos Pescadores 2024, em Piúma. O artista se apresentará de graça, no dia 30 de junho, na Praça Oenes Taylor. A Festa dos Pescadores será realizada entre os dias 27 e 30 de junho. São quatro dias de festa para celebrar, todos com shows imperdíveis.

Na última terça-feira (18), a Rochativa promoveu um elegante Coquetel de Lançamento da Marca do 18º Jantar Beneficente Rochativa. O evento reuniu patrocinadores do jantar, membros do conselho, e a diretoria das entidades Centrorochas, Sindirochas e Cetemag. A noite foi marcada por momentos de interação e repleta de antecipações sobre o aguardado jantar, que este ano celebrará os 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo.

Foto: Divulgação

Festival de Inverno de Guaçuí

A renomada dupla sertaneja Edson e Hudson se prepara para trazer seus sucessos para o palco do mais charmoso festival de música do inverno capixaba, o Festival de Inverno de Guaçuí, que acontece em Julho. O show acontece no primeiro dia do festival, na sexta-feira, dia 05. A dupla apresentará toda a energia de seus mais de 23 anos de carreira. O Festival acontece nos dias 5, 6 e 7 de julho, no Parque de Exposições de Guaçuí, e também conta com atrações como a banda Biquini Cavadão, Rodrigo Teaser, o maior intérprete do cantor Michael Jackson, Fundo de Quintal e Baitaca; além da novidade deliciosa: cada dia do evento será dedicado a um tema culinário.

Foto:Felipe Mansur / LR Comunicação

Mayara Borges, diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), Érica Neves, e Rosângela Dias. Conversa sobre o futuro da advocacia capixaba.

