VITRINE: Biquini Cavadão levará sucessos para o Festival de Inverno de Guaçuí

Em julho, a banda Biquini Cavadão levará seus sucessos para o palco do mais charmoso festival de música do inverno capixaba, o Festival de Inverno de Guaçuí. Sucesso nos anos 80 até os dias de hoje, a banda já está na estrada há 38 anos com hits como “Vento Ventania”, “Timidez” e “Tédio”. No sábado de seu show, dia 06, eles prometem trazer músicas como “Nada é Para Sempre”, uma oração em ritmo de rock; a doce e paternal “A Vida”; a alegre e crítica “A Gente É O Que É”; a balada resiliente “Eu Não Vou Recuar” e o pop solar de “Colhendo Flores”. O Festival acontece nos dias 5, 6 e 7 de julho, no Parque de Exposições de Guaçuí, e também conta com atrações como a dupla sertaneja Edson & Hudson, Rodrigo Teaser, o maior intérprete do cantor Michael Jackson, Fundo de Quintal e Baitaca; além da novidade deliciosa: cada dia do evento será dedicado a um tema culinário.

Érica Neves e Henrique Tavares reúnem nomes importantes da advocacia de Cachoeiro

A diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), Érica Neves, e o advogado Henrique Tavares reuniram importantes nomes da advocacia para o encontro que confirmou o nome de Henrique como pré-candidato à Subseção de Cachoeiro de Itapemirim da OAB-ES. Nomes como Ricardo Brum, Henrique Tavares, Maria Lucia Cheim, Renata Fiório e Bráulyo Daver estiveram presentes e participaram dos debates sobre o futuro da Ordem no estado. Érica vem rodando o ES com o objetivo de entender as particularidades e os desafios da classe nos municípios e regiões do estado. Dessa vez, a agenda foi na maior cidade do sul do estado – e foi um sucesso!

O governador Renato Casagrande esteve em Castelo, sua terra natal, para prestigiar os tradicionais tapetes de Corpus Christi.

A bonita Deise Mozer em viagem ao Chile, conhecendo a vinícola Conha Y Toro.

A publicitária Cris Chaves com o cantor sertanejo Felipe Araújo. O registro foi feito após um show exclusivo, promovido pela rádio Litoral, para ouvintes e convidados, em Vitória.

Casamento Civil

A Zull Atelier lançou uma nova coleção para noivas, especialmente para casamento no civil. Os vestidos, exclusivos e glamorosos, são assinados pela talentosa estilista Isabela Barreto. Lindos!

Ana Cecília um ano!

A princesa Ana Cecília completou seu primeiro aninho de vida, para orgulho e alegria dos papais Lucas Carreiro e Karen Furlan, e da irmã Ana Luíza. No registro, a família reunida para celebrar a vida da caçulinha. Parabéns, Ana Cecília!

Sarita Mantovaneli ao lado do frei Gilson Som do Monte, durante peregrinação em Roma.

Mesversário Geladeira

A comemoração do primeiro mêsverário da Maria Cecília foi com um tema inusitado, mas muito especial e cheio de significado: Geladeira! Isso porque o eletrodoméstico foi usado para salvar a vida da mãe da menina, Elivanda de Souza Brandão, quando ainda estava grávida, durante a enchente de Mimoso. A comemoração foi compartilhada pelos pais em sua rede social.

✍🏻 Anota aí:

🔹 Em junho, renomados artistas nacionais e internacionais chegam para a 11ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, o Santa Jazz. E para esta edição de um dos maiores festivais de jazz e bossa do Brasil, presenças de grandes artistas já estão confirmadas. O line-up conta com Oswaldo Montenegro, Richard Bonna, James Carter, Rosa Marya Colin, Hermeto Pascoal, Lachy Doley, Paula Santoro, Saulo Simonassi, Victor Biglione, Alexandre Borges Quinteto, a Camerata do Sesi, Cinzia Tedesco, Filó Machado, Fames Jazz Band, Romero Lubambo, Chico Pinheiro e Tary Donath. O festival acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de junho, no Pavilhão de Exposições da cidade.

🔹 Entre as atrações do Sustentabilidade Brasil, maior evento de sustentabilidade e ESG do país, no Pavilhão de Carapina, está um brechó solidário, com a renda revertida para entidades filantrópicas do ES. Um desfile de moda, com a consultoria da designer capixaba Jullia Thedesco, promoverá as peças. Além do brechó, haverá, ainda, oficinas de upcycling e de customização de roupas. Toda a programação do Sustentabilidade Brasil, que será realizado de 24 a 28 de junho, será gratuita.

