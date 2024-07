VITRINE: Cachoeirense na disputa do título de Miss Universo ES 2024

Desde a década de 50 o tradicional concurso Miss Espírito Santo é realizado e este é um sonho que faz parte da vida de várias mulheres, que sonham com carreiras de sucesso. Este ano, a noite de gala que irá eleger a Miss Espírito Santo 2024 será no dia 20 de julho, a partir das 19 h, no Espaço Patrick Ribeiro. A jovem cachoeirense Lara Schiavo está na disputa pela coroa e nós estamos na torcida. Boa sorte, Lara!

Zull Macedo e Bela Barreto desfilando glamour e sofisticação no Baile de Gala, com vestidos exclusivos da Zull Atelier.

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, e a primeira-dama, Keila Vetoraci, ladeando uma das responsáveis pela organização do Baile de Gala deste ano, a empresária Magali Dutra Martins.

Magali Dutra Martins e Franklin Martins.

Sempre muito elegante, o casal Karina e Tales Machado, também marcou presença no Baile de Gala.

Pablo´s Buffet

O Pablo´s Buffet foi o responsável pela gastronomia dos dois bailes mais importantes da cidade, o Baile de Gala e o Baile do Jaraguá. Como era de se esperar, a equipe se superou mais uma vez e surpreendeu os convidados com a qualidade e sofisticação dos menus. Parabéns a todos da equipe!

Miguel 2 anos

Registro lindo da comemoração do segundo aninho do príncipe Miguel. Na foto, o aniversariante posa com os papais Diego Loureiro e Roberta Goltara, e a irmãzinha Antonella.

Gabriela Serqueira inaugurou seu novo espaço de beleza na Praia da Costa. A empresária reuniu amigos, familiares e o time de profissionais composto por farmacêutico, químico e terapeuta capilar, já que no salão será possível desenvolver os melhores ativos para personalização de tratamentos capilares em tempo real, de acordo com a necessidade do cliente.

Embaixadora de Visagismo

Em Portugal, a Consultora de Imagem e Estilo, Angelita Rodrigues, concluiu mais uma formação com o francês Claude Juillard. A partir de agora, Angelita passa a ser Embaixadora de Visagismo no Brasil.

A Unimed Sul Capixaba completa 35 anos esse ano e continua a demonstrar seu compromisso com a excelência em cuidados médicos. Em 2024, a cooperativa manteve a certificação ONA 3. Os hospitais Materno-Infantil e Unimed Sul Capixaba foram submetidos a rigorosas inspeções, atendendo novamente aos critérios para serem ‘Acreditados com Excelência’. O diretor-presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber, ressalta que as certificações demonstram o empenho da equipe dos hospitais em atender aos mais altos padrões de qualidade na assistência à saúde.

