VITRINE: Culinária capixaba na Semana da Gastronomia Regional em Brasília

A bandeira do Espírito Santo e sua gastronomia vão brilhar na capital do país! Uma equipe de profissionais do Senac Espírito Santo está embarcando para representar o Estado na Semana da Gastronomia Regional, que este ano tem como temática Raízes e Sabores do Espírito Santo, e acontece nos dias 19 a 21 de março, em Brasília. Os profissionais prometem encantar a todos com o que existe de mais saboroso na região sudeste. Além da tradicional Moqueca Capixaba, o menu também contempla pratos baseados em ingredientes onde o Estado é considerado um dos maiores produtores do Brasil: gengibre e inhame. Destaque para o Purê de Inhame com Gengibre, acompanhado de Paçoca de Carne Seca e Chips de Banana da Terra. Nesta edição, a delegação do Senac-ES é composta pela Sous Chef de Cozinha, Ádila Vitória; os Instrutores de Cozinha, Kleber Lopes e Mariana Salim; a Confeiteira, Érica Coelho; a Maître, Rozimar Oliveira; a Gerente de Alimentos e Bebidas, Karla Fraga e a Coordenadora de Educação Profissional do Hotel Escola Senac Ilha do Boi, Rosângela Surlo.

———————-*————————––

Foto: Renata Freitas

Emanuel faz 1!

O fofíssimo Emanuel Bento Ayres completou seu primeiro aninho de vida no último dia 05 de março, para alegria e orgulho dos papais, Ronald Ayres e Aline Bento. Desejamos muitas felicidades!

———————-*————————––

Curtindo uma agradável tarde nas montanhas capixabas, as amigas Elisandra Piovaneli, Marcela Baptista, Neide Vinco e Aline Curbani. Lindas!

———————-*————————––

Em contante busca por novidades e conceito para a cidade, os sócios e proprietários da Oakes Store, Bruno Oakes e Valéria Oakes marcaram presença no evento Lacoste – Croco Day 24, no dia 27 de fevereiro. Com lojas em Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, a marca segue em plena expansão.

———————-*————————––

Quem comemorou nova idade neste 08 de março, Dia Internacional da Mulher, foi a empresária Bia Scaramussa. Dona de uma energia e carisma contagiantes, ela comanda a loja Bia Scaramussa e o brechó Fútil Útil. Parabéns!

———————-*————————––

Parabéns também para o empreendedor Marcelo Moccelin, que faz aniversário neste sábado (09). Figura das mais conhecidas e queridas em Cachoeiro, Marcelo comanda a MR Formatura e Eventos, uma das mais tradicionais do ramo no município. Na foto, Marcelo está ao lado da esposa e sócia, Camila Reis.

———————-*————————––

No Dia Internacional da Mulher (08/03), o Comitê de Humanização do Hospital Evangélico de Cachoeiro fez uma calorosa recepção para as colaboradoras, oferecendo um lindo cartão com um batom de chocolate. A ação foi estendida ao Hospital Evangélico Litoral Sul, Heci Diagnósticos e IOSC. Acompanhando a iniciativa, músicos voluntários trouxeram emoção com louvor cristão.

———————-*————————––

Prêmio merecido

Fayda Belo segue rompendo barreiras e brilhando cada vez mais longe. A advogada cachoeirense ganhou o prêmio Black Sisters In Law, grupo de advogadas negras, na categoria Direito Antidiscriminatório. Abordando assuntos como legislação, direito das mulheres e equidade racial, Fayda tem feito sua voz ecoar cada vez mais longe. Parabéns!

———————-*————————––

Foto: Arthur Louzada

Renata Emery e Francis Ferrari em evento realizado pelo Ibef-ES para debater sobre reforma tributária. O encontro aconteceu na última quinta (7), na Apex, em Vitória

———————-*————————––

Foto: Isabela Wilvock

Na esteira das comemorações da Semana da Mulher, Érica Neves recebeu advogadas para uma tarde “only for girls”, no restaurante Enseada Mediterrâneo, na Enseada do Suá. Na foto, Aline Simonelli e Érica Neves.

———————-*————————––

Foto: Ronaldo Cobra

Um Baile de Máscara movimentou a capital na noite do último sábado, dia 2 de março. Promovido pela VipRede, o evento celebrou os 20 anos de atuação da empresa, referência em TI no Estado. Na ocasião, a diretoria aproveitou para anunciar a mudança de nome e marca, que a partir de agora, passa a se chamar Ayko Technology. Na foto, os sócios David Faeeley, Guilherme Iglésias, Felipe Martin, Giuseppe Feitosa e Fabio Almeida.

———————-*————————––

Segundo estudo do Talenses Group em colaboração com o Insper, a presença feminina na presidência das empresas e instituições e em outras posições de liderança no país aumentou de 2019 a 2022. A pesquisa mostra que a proporção de mulheres ocupando o cargo de CEO no país aumentou de 13% para 17%. A CEO do Base27, Michele Janovik, está entre esses exemplos. Para ela, ter mulheres ocupando cargos de liderança é fundamental. “Tenho um desafio difícil, muito incrível que é ser uma líder que inspire as pessoas a dar o melhor delas na realização dos seus trabalhos. Mas não faço o trabalho sozinha, dependo de todo o time para fazer tudo acontecer. ”, avalia.

———————-*————————––

✍🏻 Anota aí:

🔹O Hospital Unimed (HU) Sul Capixaba está no ranking “The World’s Best Hospitals” de 2024, divulgado pela revista americana Newsweek, em parceria com a Statista Inc, que avalia os melhores hospitais em qualidade, segurança, inovação e satisfação, analisados por profissionais e líderes de 30 países. Inaugurado há quatro anos, o complexo hospitalar destaca-se por ser o único do sul do estado a ter a certificação ONA nível 3, maior colocação possível da Organização. Localizado em Cachoeiro de Itapemirim, o HU possui equipamentos de última geração, com sala de cirurgia inteligente, preparada para receber pacientes com o mais alto grau de complexidade.

🔹 O mês de março marcou o início das inscrições da 6ª edição do Edital Social do Sicoob ES, um convite às instituições sem fins lucrativos que desejam fortalecer suas iniciativas e contribuir para o desenvolvimento dos municípios onde a cooperativa financeira está presente. As instituições podem fazer a inscrição de seus projetos e serem contempladas com o valor de até R$ 50 mil reais, seguindo os critérios do Edital.

🔹 Marcado para a próxima quarta (13), o primeiro Café com Negócios (Caneg) de 2024 da Associação dos Empresários da Serra (Ases) contará com a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, e do presidente da Ases, Fabio Junger. A mediação será do empresário Ricardo Fizzera. O encontro começará às 8 horas, no Steffen Centro de Eventos, explorando o tema “Perspectivas da economia para o Espírito Santo em 2024”.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM