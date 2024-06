VITRINE: Eduarda Braum é o Espírito Santo no Miss Supranational Brasil

A modelo e digital influencer, Eduarda Braum, de 23 anos, é a Miss Supranational Espírito Santo 2025. Nascida em Afonso Cláudio, e residente em Vitória, a capixaba possui formação em letras e pedagogia. Ela já representou o Espírito Santo no Miss Universo Brasil 2021, sendo semifinalista. Agora, Eduarda regressa ao mundo Miss, representando o ES no Miss Supranational Brasil 2025. Nas fotos, a modelo usa um deslumbrante vestido da Zull Atelier, assinado pela estilista Bela Barreto e desenhado especialmente para a ocasião.

Miss Universo ES 2024

E por falar em Miss, as 24 candidatas ao título deste ano estão a todo vapor nos preparativos para a grande noite. A noite de gala que irá eleger a Miss Espírito Santo 2024 será no dia 20 de julho a partir das 19h, no Espaço Patrick Ribeiro, anexo ao aeroporto de Vitória.

Casamento Sanna e Lucas

Está chegando a hora! No próximo sábado (15), o casal Sanna Poleto e Lucas Seves sobe ao altar para o tradicional “Sim-Sim”. O enlace, que ocorrerá em Ponta da Fruta, será prestigiado por familiares e amigos.

Registro dos amigos Jonathan Lessa, Victor Schiavo e Deise Mozer, celebrando o aniversário da amiga Letícia Pizetta em Santiago, no Chile. A linda foto foi tirada para eternizar a comemoração no Valle Nevado.

Essa turminha não para! No próximo domingo (09) o Portal Feito Criança realiza o lançamento de dois novos projetos: a websérie “Pare a escola é nossa” e o programa “Estrelas”. O evento será no teatro Artênio Merçon, em Castelo, a partir das 9h. A entrada é gratuita, entretanto, a organização pede que os convidados levem um brinquedo para doação.

Neste mês de junho, o Hospital Evangélico de Cachoeiro comemora 66 anos desde o lançamento da pedra fundamental. Durante esse período, muitas histórias se entrelaçaram com a trajetória do hospital. Uma dessas histórias é a de Ana Maria da Silva, técnica de Banco de Sangue no HECI. No vídeo gravado para a rede social do Heci, ela compartilha um pouco da sua história, refletindo sobre seus 37 anos de dedicação ao hospital que sempre fez e sempre fará parte da sua vida. A entrevista foi conduzida por Denise Vieira. Para assistir o vídeo, acesse o Instagram @hospitalevangelico

Bodas de cerâmica

Parabéns para o casal Fátima Perim Turini Peterle e Feferson Peterle, que completou nove anos de casados esta semana. Desejamos felicidades e muitos anos de união!

O príncipe Vicente completou seu primeiro mês de vida esbanjando fofura. Ele é o xodó da madrinha Brunella Dussoni.

Otávio Augusto comemora 60 anos de carreira em Vitória

Nos dias 15 e 16 de junho a premiada peça “A Tropa”, protagonizada por Otávio Augusto, chega ao Teatro Universitário, na Ufes. Assistido por mais de 20 mil pessoas, o espetáculo marca as comemorações pelos 60 anos de carreira de Otávio Augusto. Dirigida por César Augusto, o ator interpreta um pai confrontado por vários embates diante de filhos tão diferentes. O elenco também conta com os atores Alexandre Menezes, Daniel Marano, Alexandre Galindo e André Rosa. Em cartaz desde 2016, a apresentação faz uma leitura perspicaz, sensível, ácida e bem humorada da sociedade brasileira. O espetáculo faz parte da 16ª edição do Circuito Cultural Unimed Vitória e tem realização da WB Produções. Com exibição às 20 horas, no sábado, e às 17 horas, no domingo (com intérprete de libras). O espetáculo “A Tropa” é apresentado pelo Ministério da Cultura, Unimed Vitória e Instituto Unimed Vitória, e realizado pela WB Produções, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet.

Show inédito de Criolo no Festival MC

Com seis indicações e um Grammy Latino no currículo, Criolo está confirmado no Festival MC com seu novo show inédito, intitulado “Ciclo”. Ao lado de Ed Trombone, DJ DanDan e Ricardo Rabelo, Criolo busca compartilhar com o público a jornada musical que percorreu ao longo de sua carreira, mantendo o hip hop como uma espinha dorsal, mas sem deixar de lado a riqueza do samba, que é parte essencial de sua identidade musical. “Ciclo” se destaca como um espetáculo coeso e poderoso, celebrando a diversidade musical que sempre permeou a trajetória de Criolo. Do trap ao grime, passando pelo afrobeat e mergulhando nas raízes do samba, o show promete uma experiência única, capaz de cativar tanto os fãs de longa data quanto a nova geração de amantes da música brasileira. O Festival MC acontece nos dias 16, 17 e 18 de agosto, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

🔹 No próximo domingo, dia 9 de junho, acontece a corrida Leia Run, em Cachoeiro de Itapemirim. Com patrocínio da Unimed Sul Capixaba, o evento oferece uma caminhada de 4 km e uma corrida de 7 km, com largada às 7h na Praça Jerônimo Monteiro. A arena terá assessorias esportivas, áreas para fotos e apresentações de bandas. Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas, e haverá premiação especial para os destaques dos 7 km.

🔹 Conceição do Castelo realiza neste final de semana a 5ª edição da Festa Portugália, que celebra a imigração portuguesa e italiana. O evento é realizado pela Associação da Festa Portugália (Afespor), e conta com a parceria da Prefeitura. A festa acontecerá na Praça da Matriz – “Osvaldo de Melo Rigo”, com uma diversificada programação, incluindo a escolha da Rainha e Princesas da Portugália 2024, Serenata, apresentação da maior linguiça de bacalhau da região e o sorteio de prêmios em dinheiro, no total de R$ 50 mil.

🔹 Em junho, renomados artistas nacionais e internacionais chegam para a 11ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, o Santa Jazz. E para esta edição de um dos maiores festivais de jazz e bossa do Brasil, presenças de grandes artistas já estão confirmadas. O line-up conta com Oswaldo Montenegro, Richard Bonna, James Carter, Rosa Marya Colin, Hermeto Pascoal, Lachy Doley, Paula Santoro, Saulo Simonassi, Victor Biglione, Alexandre Borges Quinteto, a Camerata do Sesi, Cinzia Tedesco, Filó Machado, Fames Jazz Band, Romero Lubambo, Chico Pinheiro e Tary Donath. O festival acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de junho, no Pavilhão de Exposições da cidade.

🔹 A Unimed Sul Capixaba, parceira há dez anos da Medilar, marcou presença na inauguração da nova base do serviço de SOS, situada no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro. Este novo marco reforça o compromisso em oferecer atendimento de excelência aos clientes da Unimed Sul Capixaba. Para o diretor-presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber, a nova base tem o intuito de oferecer um serviço de alta qualidade por muitos anos. A inauguração contou com a presença da diretoria executiva da Unimed Sul Capixaba, além dos superintendentes e gestores. Na cerimônia também esteve presente a diretora-presidente da Medilar, Marcela Mattar.

