VITRINE: Fala comigo, bebê! Gusttavo Lima vem ao ES para show em dezembro

Um dos maiores cantores do Brasil e o maior nome do sertanejo na atualidade, Gusttavo Lima, desembarca mais uma vez no Espírito Santo, neste mês de dezembro, para realizar um mega show. A apresentação será no dia 29 de dezembro, na P12, em Guarapari. Os ingressos estão sendo vendidos no site Brasil Ticket.

———————-*—————————

Dubai: Elias Carvalho na COP 28

Elias Carvalho, diretor do Grupo Folha do Caparaó e criador do Sustentabilidade Capixaba, maior encontro ambiental do Espírito Santo – que a partir do ano que vem passará a se chamar Sustentabilidade Brasil, ampliando ainda mais suas discussões sobre o futuro do planeta-, integra a comitiva capixaba que está em Dubai para a Conferência das Nações Unidas (COP 28) como representante do IBA. No encontro, Elias irá debater ainda mais os resultados do último evento e também trará ideias, insights e novas perspectivas do que está sendo debatido a nível mundial para o estado.

———————-*—————————

Foto: Wallace Hull

Parabéns, Jacob!

O publicitário Marcos Jacob, da agência Briefing, completou mais um ano de vida na última quinta-feira (30) e foi homenageado durante o tradicional Almoço dos Empresários. Esta foi a última edição do ano deste evento, idealizado por Jacob e Juarez Marquetti. Jacob é um dos pioneiros no mercado publicitário do Sul do Estado, sendo muito querido e respeitado por todos.

———————-*—————————

Foto: Wallace Hull

Marcos Jacob com a esposa Cristina.

———————-*—————————

Elias Carvalho, Zezinho Boaechat e Ênio Bergoli prestigiando o aniversário do empresário Alfonso, da Diamond Eventos.

———————-*—————————

Foto: Josué de Oliveira

Depois de um ano de grandes conquistas, o Grupo Ammare, que atua na área de prestação de serviço médico, se prepara para alçar novos voos em 2024. No último fim de semana, os quatro médicos idealizadores da empresa receberam associados para sua tradicional confraternização de fim de ano. A festa foi embalada ao som da cantora capixaba Dona Fran. Em 2024, além de manter a meta de crescimento, o grupo estará em uma nova sede e com nova marca. Ano novo, tudo novo!

Na foto estão os idelizados do grupo Ammare: Da esquerda para a direita: Mayke Armani, Mirna Quevedo, Polyana Gitirana e Alessandra Cazeli.

———————-*—————————

Nesta segunda-feira (27), a secretária executiva, Michele Carriço; e Helaíne Rezende, do Projetos Especiais, do Hospital Evangélico de Cachoeiro, foram homenageadas na Sessão Solene da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. A homenagem é destinada a agraciar pessoas que tenham se destacado pela atuação na vida pública ou privada.

———————-*—————————

Registro lindo do casal Luciana Lima e Marco Antônio Lima. Além de cerimonialista, Luciana também é empreendedora e está à frente da loja Las Pretas, que fica no Shopping Cachoeiro. Essa amiga querida completou nova idade no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Parabéns, Lú!

———————-*—————————

A Rochativa foi premiada em duas categorias do Farol do Bem, premiação voltada para projetos que contribuam de maneira positiva para o meio ambiente, economia e qualidade de vida. O projeto Odontoativa conquistou o primeiro lugar na categoria saúde e o projeto de jiu-jítsu ficou em segundo lugar na categoria ação social. Os educadores sociais do projeto de jiu-jítsu, Rafael Torres e Dênis Liberatore, acompanharam a superintendente, Ana Paola Viana, no recebimento da homenagem, na Findes em Vitória. Parabéns!

———————-*—————————

Registro do publicitário Bruno Cristo durante a última edição deste ano do Encontro de Empresários, realizado no Jaraguá. Bruno é o Gerente de atendimento ao cliente na Briefing Publicidade e braço direito de Jacob.

———————*—————————

Pelo segundo ano consecutivo, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro conquistou o Prêmio Farol do Bem. O hospital conquistou o segundo lugar na categoria Educação com o projeto Construindo Pontes, que é desenvolvido pelo setor de Recursos Humanos em parceria com o Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador. O projeto é uma oportunidade que os adolescentes encontram para se preparar para o mercado de trabalho. No hospital eles aprendem na prática a rotina do setor administrativo e conquistam uma experiência que poderá ser vivenciada no seu primeiro emprego.

———————-*—————————

Sicoob é o Maior Grupo Empresarial do ES

Por conta do patamar que atingiu em Patrimônio Líquido em 2022, o Sicoob ES acaba de ocupar o posto de Maior Grupo Empresarial em atuação no Estado, de acordo com um dos principais rankings locais, o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. Ano passado, o crescimento do indicador foi de 28% e, este ano, a instituição já teve 25% de aumento no terceiro trimestre, alcançando a marca de R$ 4 bilhões.

No ano passado, o Sicoob ES já havia sido reconhecido como a Melhor Empresa de Serviços Financeiros e Seguros e o Maior Grupo Empresarial do Estado, de acordo com o Patrimônio Líquido. A publicação é de responsabilidade do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), ligado à Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e analisa os balanços de empresas da indústria, de comércio, serviços e agronegócio.

———————-*—————————

Mesa animada durante o último Encontro de Empresários do ano.

———————-*—————————

✍🏻 Anota aí:

🔹 Entre os dias 4 e 7 de dezembro, o Reconecta, maior evento de inclusão e acessibilidade do Espírito Santo, está de volta. Organizado pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Condef) e pela Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES), o evento tem como objetivo promover a inclusão para pessoas com deficiência, inclusive no mercado de trabalho.

🔹 Com uma ampla programação de palestras e agendas culturais, um dos destaques do Reconecta é o Balcão de Empregos. Esta oportunidade visa criar conexões entre empresas capixabas e pessoas com deficiência, além de reabilitados em busca de inserção profissional. Já foram divulgadas no site do evento mais de 680 vagas disponíveis para esse fim.

🔹 Para comemorar o mais brasileiro dos ritmos, o Dia Nacional do Samba, terá uma comemoração especial. No dia 02 de dezembro, uma grande festa será feita na casa do sambista capixaba, o Sambão do Povo, em Vitória, com o Festival LIESGE. Com entrada gratuita, o evento terá a presença das baterias das escolas Jucutuquara, Novo Império, Chegou O que Faltava, Piedade e Pega no Samba. A data também guarda grandes emoções, pois será anunciada a Família Real do Carnaval de Vitória 2024. Já no domingo, no dia 03, acontece o Festival Raízes do Samba, também no Sambão do Povo. Com shows de Jorge Aragão e Leci Brandão, outros grupos de samba vão animar a festa, que contará também com as apresentações das escolas Unidos da Piedade e Pega no Samba. Para garantir a presença no evento, é preciso adquirir os ingressos pelo site Brasil Ticket.

🔹 Está chegando o XVII Prêmio Mérito Empresarial da Associação dos Empresários da Serra (Ases). A grande noite acontece no Steffen Centro de Eventos, 7 de dezembro, e o empresário homenageado do ano será Luiz Coutinho, do Grupo Extrabom. Viminas (Indústria), Fortled Distribuidora de Lâmpadas (Comércio), Imobiliária Alex Tongo (Serviço), Andréia Lopes Consultoria (Micro e Pequena Empresa) e Andréia Lopes, da empresa Andréia Lopes Consultoria (Mulheres de Negócios) também vão ser premiados na noite que promete reunir o maior PIB do Estado. O evento também marca a posse da nova diretoria da Ases, que passa a ter Fábio Junger como presidente e Leonelle Lamas como vice – presidente e primeira mulher a ocupar este cargo em 46 anos de história da Ases

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM