VITRINE: Falcão e Elba Ramalho confirmados no Penha Roots

O Penha Roots, festival de reggae e forró pé de serra, que será realizado em Patrimônio da Penha, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2024, já começou a divulgar suas atrações. Os primeiros nomes anunciados pelo festival são nada menos que Elba Ramalho e Falcão! O evento, que é produzido pela GFC Eventos, também produtora do Festival de Inverno de Guaçuí, trará em sua terceira edição grandes nomes da música brasileira e capixaba. Além dos shows e uma mega estrutura, o público poderá saborear variadas opções gastronômicas e aproveitar o espaço “Cultura e Arte”, ambiente acolhedor que promove o trabalho dos artesãos, artistas e comércios da mística vila.

———————-*—————————

Foto: Priscila Grillo

Família crescendo!

Débora Casagrande, Cézar Guio e Júlio Cézar ansiosos para a chegada do caçula Giovanni.

———————-*—————————

O Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci) reuniu os colaboradores no último domingo (03), em uma confraternização. Um momento de descontração, diversão e muita alegria para celebrar as conquistas deste ano com nossos colaboradores que contribuem diariamente com muita dedicação, profissionalismo e comprometimento.

———————-*—————————

No clique, Pedro Henrique Merote Sacramento, Hugo Paradella Albertino, Antonio Paulo Bazzarella e Elimar Fardin Lorenzon durante a Confraria de Encerramento do Ciclo IBEF Academy 2023, realizado no Barlavento nesta terça (5). Na oportunidade, foram entregues certificado aos formandos, troféus aos formandos Alumini e trofeu ao primeiro lugar no ranking Academy.

———————-*—————————

Foto: Jonathan Lessa

“Uma família feliz é um refúgio que prevalece de pé, mesmo quando as maiores tempestades passam pelas nossas vidas”. Registro lindo da cerimonialista Poliana André com sua família.

———————-*—————————

Foto: Márcia Leal/PMCI

Natal em Cachoeiro

Neste domingo (10), a partir das 20h, a magia do Natal tomará conta de Cachoeiro com a inauguração da decoração temática de Natal, na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio. Toda a população está convidada a conferir a árvore de Natal da cidade, o presépio da Sagrada Família, símbolo de amor e união, e a vila do Papai Noel, um espaço encantado perfeito para tirar registros inesquecíveis. Além, claro, de aproveitar um verdadeiro show de luzes.

———————-*—————————

Tatiane Braga e Vinícius Freitas, da DVF Educação Empresarial, na confraternização de fim de ano do Base 27. O maior HUB de inovação do Estado comemora conquistas estaduais e premiações nacionais

———————-*—————————

Foto: divulgação

Layla Freitas e Elisângela Melo no encontro estadual da ABRACRIM/ES.

———————-*—————————

A colaboradora do Heci Ana Maria Silva que completou 35 anos prestados no Heci, ficou super feliz com o simbólico reconhecimento recebido na confraternização. Os demais colaboradores com 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 anos também receberam lindos presentes como reconhecimento. Completo é o Heci com você!

———————-*—————————

O presidente do Conselho Deliberativo, Elizeu Crisóstomo de Vargas, participou da confraternização de fim de ano do Heci. Ele fez questão de cumprimentar a todos e deixou seus agradecimentos à equipe. Na imagem o presidente e os colaboradores do Hospital Evangélico Litoral Sul.

———————-*—————————

Registro de Liege Nogueira, assessora de comunicação do MPT-ES, no Reconecta, maior evento de inclusão e acessibilidade do Espírito Santo. Este ano, a iniciativa está sendo orgulhosamente organizada pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Condef) e pela Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES). Além disso, contamos com parcerias valiosas de diversos órgãos públicos, instituições, entidades e conselhos que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, bem como com o apoio de entes da iniciativa privada.

———————*—————————

Foto: Isabela Wilvock/LR Comunicação

Carnaval de Vitória tem nova corte

A mais nova corte real do Carnaval de Vitória foi escolhida no embalo das comemorações do Dia Nacional do Samba. A nova realeza é composta por Luiz Guilherme (Rei Momo – Jucutuquara), Lohana Caitano (Rainha – Piedade), Enaile Carla (Primeira Princesa – Chegou o Que Faltava) e Bruna Silva (Segunda Princesa – Jucutuquara). A partir de agora, eles passam a representar a folia capixaba participando de ensaios nas quadras das escolas, ensaios técnicos, festas e, claro, nos desfiles nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro. Eles foram avaliados em notas que foram de 9 a 10 nas seguintes categorias: simpatia, alegria e espírito carnavalesco; samba no pé, comunicação e desfile na passarela.

———————-*————————-—

Mais de 650 lideranças políticas e empresariais estiveram no Steffen Centro de Eventos, na noite de quinta (7), para a entrega do XVII Prêmio Mérito Empresarial a Luiz Coutinho, do Grupo Coutinho. A premiação é da Associação dos Empresários da Serra (Ases) e homenageia os nomes que se destacaram no ano em várias categorias.

———————-*—————————

Natal mais doce!

Os alunos do Curso de Gastronomia da UVV junto com as professoras Giovana Moyzes e Evelize Fraga se uniram para produzir 450 panetones e 300 biscoitos natalinos para deixar o Natal das crianças e suas famílias mais doce. Eles serão doados para três projetos de Vila Velha e Viana: Projeto Mais Amor, Projeto Amor Solidário e Projeto Beija Flor. Cada panetone e biscoito é uma forma de compartilhar amor e solidariedade.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM