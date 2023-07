VITRINE: Maior e melhor! Cachoeiro Stone Fair terá muitas novidades em 2023

A imprensa de Cachoeiro de Itapemirim recebeu, em primeira mão, uma prévia da Cachoeiro Stone Fair, durante um almoço realizado na cidade, nesta quinta-feira (20). Eles puderam conhecer todas as novidades da edição 2023, que terá mais de 200 expositores. Segundo os dados apresentados, 60% dos expositores são do setor de máquinas e equipamentos, 40% de rochas e 30% estão participando pela primeira vez da feira. A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas passem pelo Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. O evento terá uma área de 30 mil m², sendo 10 mil m² de espaço coberto e também uma área de exposição dos blocos de rochas ornamentais. Haverá ainda o Ilhatech, um espaço inovador e dinâmico que reunirá mentes criativas e visionárias e que têm o objetivo de promover a melhoria contínua e impulsionar o futuro da indústria. Serão 20 empresas neste espaço, 12 na área interna e oito no Ilhatech.

Durante a preview da Cachoeiro Stone Fair para a imprensa cachoeirense, registro dos colegas Neandro Sena e Lucas Carrero (Vida Capixaba), Jackson Junior (Revista Leia) e Luan Ola (AQUINOTICIAS.COM).

A cidade de Maasland, na Holanda, foi o cenário para o belíssimo casamento de Bruno Rocha e Annemarijn Rocha dos Santos Jansen, realizado no último sábado (15). Bruno é cachoeirense e mora na Holanda há alguns anos. Parabéns e felicidades aos noivos!

Fabiane Garcia Athayde em parceria com a empresária Lorena Azevedo inaugurou, na última quinta feira (20), a cafeteria Amor ao Café, na Casa Namorada, no bairro Laranjeiras na Serra. A inauguração foi badalada e quem prestigiou o evento foi a primeira-dama Virgínia Casagrande, acompanhada de Áurea Betnadi, gerente do Palácio Anchieta.

As amigas Rafaela Ferri e Lorena Formágio curtiram dias intensos de férias na Europa. A charmosa Paris foi um dos destinos escolhidos no roteiro. No registro, as belas posam no Museu do Louvre. Lindas!

Foto: Arthur Louzada

Na última quinta-feira, aconteceu o 16º Café Empresarial, organizado pela Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila). O evento reuniu representantes do setor e empresários no Hub+ Conecta Vila Velha, localizado no Shopping Praia da Costa, para discutir o impacto das obras de infraestrutura na logística do município. Marco Túlio Ribeiro Fialho, presidente da Assevila, enfatizou a relevância do tema para tornar Vila Velha mais competitiva, especialmente em meio à tramitação da Reforma Tributária no Congresso Nacional. Na foto, Marco Túlio, presidente da Assevila; e Gustavo Miranda, vice-presidente Institucional do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo

A chef Gisa Holtz, especialista em gastronomia autoral, é a responsável pelos cardápios impecáveis do Vila Buffet e do Casa Vila. A profissional explica que a personalidade dos noivos, que antes se restringia apenas ao tema, à decoração ou ao estilo da música, chegou agora também à cozinha. Muitos já chamam a tendência de “Taylor made”, um termo do inglês business que é usado para expressar aquilo que é feito sob medida.

Quem aniversariou nesta sexta-feira (21) foi a competente e animada assistente comercial do portal AQUINOTICIAS.COM, Brunella Dussoni. Desejamos muitas felicidades e sucesso! Parabéns, Brunella!

A Personal Chef Patrícia Pereira Souza é o rosto por trás do empreendimento Da Hora Gastronomia e Eventos, especializado na preparação de mesas gourmet, petiscos e massas italianas. Além de atender eventos em geral, Patrícia também trabalha com delivery. Para conhecer mais sobre o trabalho, basta acessar o Instagram @dahoragastronomiaeeventos

✍🏻 Anota aí:

🔹 Quem está contando os dias para curtir as atrações da Festa do Morango e degustar as delícias da culinária do evento, já pode comprar os ingressos para aproveitar a festa mais doce das montanhas do Espírito Santo. A 33ª edição da festa será realizada entre os dias 4 e 6 de agosto, no centro de eventos Morangão, em Pedra Azul, Domingos Martins.

🔹 Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 40, a inteira, de acordo com o dia. Na sexta-feira (4), primeiro dia da festa, quando haverá o desfile para eleger a rainha e as princesas do evento, a entrada é gratuita. Os ingressos estão sendo vendidos on-line, no link: https://www.tiketo.com.br/evento/787. Nos próximos dias também serão divulgados pontos de vendas em Pedra Azul e em Venda Nova do Imigrante.

🔹 A Igreja Assembleia de Deus Ministério Manancial de Bênçãos está completando 14 anos de atuação em Cachoeiro e preparou uma programação especial para celebrar a data. Até domingo (23) haverá cultos especiais, com muito louvor e adoração. Todos os cultos estão sendo transmitidos pelo Instagram @ademab

🔹 Com o tema “Cidade Terra”, a edição 2023 do Festival MC (Movimento Cidade) traz uma novidade: a “Feira Lá da Roça”, que funcionará nos dois dias de festival, em 18 e 19 de agosto, no Centro Cultural Carmélia. Na iniciativa, dez produtores rurais e artesãos capixabas terão a oportunidade de expor e vender seus produtos de forma gratuita. Será um espaço dedicado aos produtores que trabalham com itens naturais, orgânicos ou artesanais, como alimentos, cosméticos, bijuterias, cerâmicas, objetos de decoração e muito mais – feitos com a própria mão, em comércio familiar ou comunitário. O objetivo é valorizá-los e estimular o consumo dessa cadeia produtiva. A feira se alinha aos valores de sustentabilidade e valorização da cultura local, presentes no tema “Cidade Terra” – um paralelo com a cultura da partilha no espaço urbano e rural capixaba.