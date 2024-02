VITRINE: Montanha Mágica é o palco do casamento de Cintia Mattos e Nagib Batista

O amor está no ar! Sim, o deck panorâmico da Rampa do Mirante Alto Formoso, em Soturno, foi o palco do casamento de Cintia Mattos e Nagib Batista. Realizado no último dia 28 de janeiro, este foi o primeiro enlace que aconteceu no local. A Montanha Mágica foi escolhida pelo casal por ter um significado único: um dia depois de se conhecerem, Cintia e Nagib realizaram um voo. E no dia do casamento não foi diferente, após o tradicional “Sim-Sim”, os pombinhos partiram para mais um voo, com destino à felicidade. Parabéns e felicidades aos noivos!

———————-*—————————

Animação e alegria definem essa galera da Rádio Litoral, que trabalhou bastante nesse verão. No registro, Márcio Simonato, Mila, Thamires, Samuel e Angélica.

———————-*—————————

A Unimed Sul Capixaba marcou presença no jantar de 65 anos do Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. O evento aconteceu na última quinta-feira (25), no Clube Recreativo Venda Nova. A cooperativa tem uma parceria forte com o hospital, no local também funciona uma unidade da Unimed Diagnóstico. Estiveram presentes o diretor-presidente, Fernando Lemgruber Prado Costa; o diretor vice-presidente, Bruno Beber Machado; o diretor de Provimento de Saúde, Abel Sant’Anna Júnior e o superintendente Elpídio Fiorio.

———————-*—————————

O Guia A produziu uma série de reportagens sobre Patrimônio da Penha. A equipe do portal AQUINOTICIAS.COM passou alguns dias na vila e vai trazer todas as dicas do local, que será palco do @penharoots , o festival de reggae e forró pé de serra do Caparaó. O evento será realizado nos dias 12,13 e 14 de abril e promete movimentar a região. A série está imperdível e você pode acompanhar tudo pelo site e redes sociais.

———————-*—————————

Comunicador nato e dono de um carisma sem igual, o jornalista Márcio Simonato é nome certo nos palcos dos maiores eventos do Sul do Estado. Um profissional dedicado que tem alcançado voos cada vez mais altos. Parabéns, meu amigo!

———————-*—————————

Referência em produção de eventos corporativos e ações de marketing e publicidade, a sócia proprietária da Agência Amiga, Cris Chaves deu um show de profissionalismo nas ações realizadas durante este verão. Ela e sua equipe percorreram vários pontos do litoral Sul realizando diversas ações com resultados mais que positivos.

———————-*—————————

A 18ª edição da Caminhada Litorânea de Marataízes encantou participantes com um dia repleto de vitalidade e conexão com a natureza. O evento, patrocinado pela Unimed Sul Capixaba, contou com a presença do diretor-presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber, e do diretor de Mercado da cooperativa, Luiz Sérgio Ervatti, destacando o comprometimento da Unimed Sul Capixaba com a saúde, o bem-estar e a preservação ambiental na região.

———————-*—————————

✍🏻 Anota aí:

🔹 Guga Prates agita o Mauka Ocean Club, na Praia da Areia Preta de Iriri, em todos os dias do Carnaval. Neste domingo de folia, tem Bloco Mauka e DJ Zogaib. Na segunda-feira, DJ Quadrini se apresenta. Na terça-feira, para encerrar, DJ Jordan entra em cena.

🔹 Uma iniciativa que une café especial, arte e cultura capixaba. Em parceria com artistas do estado, como Raquel Falk, Geraldo Benicio e Igor Franzotti, a rede de cafeterias Terrafé está fazendo sucesso com uma linha de microlotes de cafés especiais em latas colecionáveis, batizada de “Aquarelas do Espírito Santo”. As latas trazem características de pontos turísticos importantes do estado: Convento da Penha, Pedra Azul e Mosteiro Zen.

🔹 A Restaurant Week, famoso circuito gastronômico, confirmou a sua 21ª edição no Espírito Santo. Com data marcada para acontecer dos dias 14 de março a 05 de abril, o circuito está com as inscrições abertas para restaurantes até o dia 30 de janeiro. O Daju Bistrô, que faz sucesso com sua culinária afetiva na Mata da Praia, já confirmou participação. Nascida em Nova York, a Restaurant Week está presente em mais de 20 cidades brasileiras. No evento, os restaurantes criam menus completos e inéditos em três tempos (entrada, prato principal e sobremesa) e servem durante o período do festival. Casas como Preferito, Mahai, Argento, El Gitano, Domus Itálica, Eliah e Peppe Restaurante fizeram parte do circuito em 2023.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM