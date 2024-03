VITRINE: Os 15 anos de Manuela Carvalho Duarte

Um verdadeiro conto de fadas! Assim pode ser definida a comemoração dos 15 anos da princesa Manuela Carvalho Duarte, no dia 24 de fevereiro no Cerimonial La Casa. Ao lado dos pais Fernanda Carvalho e Fernando Duarte, e do irmão Rafael, a jovem recebeu os familiares e amigos para celebrar esse importante momento. Linda, simpática e esbanjando felicidade, Manuela aproveitou cada momento da noite, que contou com momentos de emoção e homenagens.

Logo na chegada, os convidados foram recepcionados por dois simpáticos acrobatas, som de violino e surpreendidos com uma decoração deslumbrante. Todos os detalhes do evento foram cuidadosamente planejados para que tudo saísse perfeito. Um dos pontos altos da noite foi a tradicional valsa, que a debutante dançou com o pai, o irmão e o avô Manoel Duarte. Uma noite mágica e inesquecível, a realização de um sonho! Parabéns, Manu!

A debutante ao lado dos pais e do irmão. Foto: Rafael Duarte

Foto: Priscila Grillo

João Luiz fez 1

O fofíssimo João Luiz comemorou seu primeiro ano de vida, para alegria dos papais Verônica Alemonge e João Lira. A comemoração especial foi realizada no último sábado (24) no salão Mimos Delícias. Família linda!

Charles Souza vivenciou mais uma grande experiência! O empresário participou do Navio Carna Xuxa, o maior carnaval em alto mar, com 96 horas de muita magia. Festas temáticas, os personagens do mundo Xuxa, shows com convidados especiais e muito mais fizeram desde um evento inesquecível.

Quem está aniversariando neste sábado (02) é a sócia e diretora executiva da Tófano Soluções Imobiliárias, Maiara Tófano. Desejamos muitas felicidades e sucesso!

Registro de Carlos Alberto Vieira e José da Rocha Souza, presidente e vice-presidente, respectivamente, da Serrana Coop, durante Assembleia Geral Ordinária da cooperativa.

Foto: Divulgação

Desconto especial!

Em uma iniciativa inovadora, o portal AQUINOTICIAS.COM e o Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica unem forças para proporcionar vantagens exclusivas aos leitores. A parceria resulta na disponibilização de um cupom de desconto de 10% em hospedagens, permitindo que os usuários desfrutem de acomodações de qualidade por preços ainda mais acessíveis. Para utilizar é só clicar aqui, (o cupom já está aplicado no link).

O Som das Caieiras

O Shopping Mestre Álvaro, na Serra, será palco de um concerto musical apresentado por crianças, adolescentes e jovens das comunidades socialmente vulneráveis da região da Grande São Pedro, em Vitória. Aberto ao público, o evento promovido pela Orquestra Som das Caieiras, será no dia 9 de março, às 17h30, no Pátio do Mestre, área externa do empreendimento. Com foco na formação de uma Orquestra Infanto-juvenil, o projeto tem como objetivo principal valorizar a diversidade cultural brasileira e a sonoridade capixaba, enquanto contribui para o desenvolvimento musical desses jovens.

O Vila Buffet venceu o Casamentos Awards 2024 na categoria Buffet e Gastronomia, do Casamentos.com.br. Essa é a oitava vez que a casa de eventos capixaba conquista o título. Eles concorreram entre mais de 72.000 fornecedores e, com a conquista, o Vila se proclama um dos locais mais recomendados pelos casais no renomado site. Outros três caterings do Estado também levaram a melhor. Já o Casa Vila, em Vila Velha, venceu na categoria Recepção, pódio também dividido entre outras seis casas. Para a chef especialista em cozinha autoral e italiana Gisa Holtz, o prêmio demonstra o excelente serviço que seus profissionais oferecem aos casais.

✍🏻 Anota aí:

🔹 A ExpoSul Rural 2024, o maior evento do nosso agro, vai acontecer entre 1° e 7 de abril, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. A previsão é de que a feira movimente mais de R$ 40 milhões em negócios. Estão previstas exposição de animais e máquinas, implementos e serviços agrícolas, agroindústria, artesanato, culinária e programação com as temáticas rural e ambiental. Com o tema “Negócios, Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação”, o evento deste ano será ainda maior que a edição passada. Os primeiros três dias serão exclusivos para o setor pecuário, com a realização de concursos leiteiros, provas de ranqueamento e outras atividades. De 4 a 7 de abril, o evento abrirá as portas ao público em geral.

🔹 Celebrando a conquista de 2024, as três escolas de samba melhores colocadas do grupo especial – MUG, Boa Vista e Piedade – vão comemorar o pódio em uma grande festa marcada para o dia 30 de março, às 19h, na quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), bicampeã. Estarão presentes baterias, rainhas, baianas, passistas, intérpretes, casais de mestre-sala e porta-bandeira e, claro, as torcidas das três agremiações.

🔹 Com releituras de Marisa Monte, Djavan, Clube da Esquina, Kid Abelha e sucessos em trilhas de novelas, a cantora Roberta Campos vai começar a circular com sua nova turnê “Cinco Partes de Mim”. Em Vitória, a apresentação acontecerá no dia 13 de abril, às 20 horas, no Teatro da Ufes. Nos shows ela pretende passear pelos principais artistas que ao longo do tempo influenciaram a sua formação artística. “Ouvir todos esses artistas desaguaram na minha própria arte”, explica Roberta, que é dona do sucesso “Grand’ Hotel”, uma das músicas mais tocadas nas principais rádios do pais.

