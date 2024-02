VITRINE: Penha Roots está de volta ao calendário do Caparaó Capixaba

Após dois anos, o Penha Roots está de volta para movimentar a região do Caparaó capixaba! O festival de Reggae e Forró Pé de Serra do Caparaó está com data marcada para acontecer nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2024. O evento é realizado no parque de exposições do Patrimônio da Penha, no distrito de Divino de São Lourenço, na famosa região turística de cachoeiras, com ótimas pousadas e natureza exuberante. As atrações são: Elba Ramalho, Marcelo Falcão, Os 3 do Forró, Lion Jump, Herança Negra, ForroFiá, Forró Raiz, Amaro Lima, Suindara, Terra Sem Males e muito mais.

Quem quiser garantir seu ingresso para o festival é só acessar o site Le Bilet e realizar a compra. A meia entrada solidária está R$100,00 por dia. Já quem quiser ir em dois dias do evento pode optar pelo pacote de R$190,00. E se preferir pode fazer a compra do pacote casadinho: dois convites por R$180,00 para cada dia do evento.

Cinquentou!

A empresária Zull Macedo completou 50 anos esbanjando vitalidade e beleza. Com muitas realizações pessoais e profissionais, Zull demonstra muita gratidão pelo caminho trilhado até aqui. Desejamos muitas felicidades e sucesso. Parabéns, Zull!

A bonita Eliza Bravin está vivenciando a doce espera pelo seu príncipe Enrico, fruto do casamento com o nutricionista Evandro Doriquetto. No registro, ela exibe o barrigão de seis meses de gestação.

Mariah Turini Teixeira completou seis anos no dia 01 de fevereiro e o tema escolhido por ela foi Sagrada Família. Ela e os pais Eduardo Teixeira e Maiteli Turini receberam os amigos para a festa comemorada no espaço kids do Shopping Sul.

Guilherme Conrado, Tiago Sabadini, Mariana Simon e Haynner Batista Capettini no primeiro Ibef On Board de 2024. A recepção aconteceu no Divino Botequim, em Vitória, nesta quarta (21).

✍🏻 Anota aí:

🔹 Está rolando até o próximo dia 28 de fevereiro a Semana do Cinema, que disponibiliza os ingressos de sessões a um preço promocional de R$ 12 por todo o País. A iniciativa da Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) deseja incentivar o acesso ao cinema e à cultura. A promoção também dá descontos em combos de pipoca e refrigerante.

🔹 50 anos! Na próxima terça-feira, a Universidade Vila Velha abre suas comemorações pelos 50 anos da mantenedora. As festividades começarão com um jantar especial no Coco Bambu, que vai reunir representantes de escolas do Espírito Santo. O evento contará com a presença ilustre do chanceler da universidade, Paulo Guedes, enaltecendo ainda mais a importância desse momento.

🔹 Giuseppe Feitoza e Fábio Almeida promovem, em conjunto com a diretoria da VipRede, um badalado “Baile de Máscara” no próximo dia 02 de março. O evento será realizado no Ilha Buffet Álvares Cabral, em Vitória, onde a empresa anunciará as grandes novidades de 2024.

🔹 No próximo sábado, dia 2 de março, a Mentora de Negócios, Juliana Malfacini, recebe um grupo de 20 empresárias para uma imersão sobre monetização de conhecimento. O encontro, que já está com suas vagas esgotadas, acontecerá no Hub Coworking, em Vitória.

🔹 O Sicoob ES alcançou um marco histórico em 2023 ao registrar um resultado recorde de R$ 1.063.210.665,83 em suas operações. O número representa um aumento de 21,7% em relação ao ano anterior, com acréscimo de quase R$ 190 milhões. Além disso, o sistema regional evoluiu em praticamente todos os seus indicadores, seguindo a lógica do comparativo de 2022 para 2023, com destaque para o crédito rural, que, na carteira ampliada, cresceu 72,3%.

