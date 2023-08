VITRINE: Portal AQUINOTICIAS.COM conquista prêmio Valor Empresarial

O portal AQUINOTICIAS.COM conquistou o Prêmio Valor Empresarial – Cachoeiro e Região 2023 na categoria site de notícias. Idealizado por Aline Salvatto e Nerinho Teixeira o evento premiou 70 empresas em uma noite de gala. A escolha foi feita por meio de votação popular e reforça a abrangência do alcance do veículo, já consagrado como um dos maiores e mais importantes do Sul do Estado. Parabéns a toda equipe do portal que, com muito profissionalismo, seriedade e compromisso, trabalha incansavelmente para levar um conteúdo de qualidade para o maior número de pessoas possível. Quer saber? Acesse AQUINOTICIAS.COM

O grupo Vida Capixaba deu o pontapé inicial para a programação de eventos oficiais da Cachoeiro Stone Fair. Na última quinta-feira (17), realizou um café da manhã de negócios que reuniu autoridades políticas e empresários em um ambiente de integração e

O Jantar Beneficente da Rochativa completou 17 anos e foi um sucesso de público. Realizado o Athenas Hall, o evento reuniu mais de mil pessoas em uma noite de confraternização e doação. No registro o president do Centrorochas, Tales Machado; presidente da Rochativa, Eutemar Venturim; presidente da Findes, Cris Samorini; vice-governador Ricardo Ferraço; o deputado Federal, Evair de Melo, o presidente do Sindirochas, Ed Moreira, e o deputados estadual Allan Ferreira.

Todo carisma e beleza da digital influencer mirim Laysla Zóboli, que é presença garantida nos melhores eventos da cidade.

Na foto, Davi Ernani de Souza, Gabriela Vichi de Almeida, Fábio Carneiro, Marcelo Seixas, Marcos Kneipe Navarro, Giselle Alves e Alecssandro Casassi durante a Jornada do Conhecimento, promovida pelo Ibef-Es e o Bandes, na última quinta-feira (17).

O superintendente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – Heci, Wagner Medeiros, e o presidente do conselho deliberativo, Elizeu Crisóstomo, estiveram presentes na gravação do Prêmio Gazeta Empresarial 2023. Hospital Evangélico de Cachoeiro é o mais lembrado no segmento hospital.

Bela Barreto e Zull Macedo durante a inauguração oficial da nova loja Zull Atelier, no bairro Gilberto Machado em Cachoeiro. Lindas!

✍🏻 Anota aí:

🔹 Com o tema “Coloque o pé no futuro”, a 34ª edição da feira vai apresentar as inovações, tendências e tecnologias utilizadas no setor de rochas ornamentais. Durante os quatro dias de evento, cerca de 200 grandes marcas de toda a cadeia produtiva do segmento, desde a extração até o beneficiamento, apresentarão, em primeira mão, as principais novidades em máquinas, produtos, insumos, serviços e toda a diversidade das rochas brasileiras.

🔹 Está aberta a votação para o Prêmio Vida Capixaba Destaque Empresarial Cachoeiro 2023. Várias categorias estão concorrendo e o encerramento será no próximo dia 23. O formulário de votação está na bio do @vidacapixaba

🔹 Pensando em estimular o aprendizado e desenvolvimento dos conhecimentos em inovação, startups e tecnologia desde a sala de aula, o Base27 criou uma maratona de desafios especialmente para estudantes universitários: o Hack27. O evento tem como foco a resolução de problemas reais de grandes empresas do mercado capixaba – que fazem parte da comunidade Base27 – por estudantes de Ensino Superior de diversas instituições. O encontro será neste fim de semana (19 e 20), na sede do Base27.