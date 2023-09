VITRINE: Setembro Verde é o mês da inclusão das pessoas com deficiência

A sessão ordinária Câmara de Cachoeiro, da última terça-feira (5), foi marcada pela abertura da campanha Setembro Verde, movimento em alusão ao mês dedicado às pessoas com deficiência (PcD) para a conscientização da população sobre a importância da inclusão. Em Cachoeiro, a campanha teve início em 2018, instituída pela Lei Nº 7.518/2017, de autoria do ex-vereador Alexon Soares Cipriano, que, em homenagem ao usuário da Apae Cachoeiro, Moisés Pereira Alves, que frequenta a Casa há mais de vinte anos, apelidou a norma de “Lei Moisés”.

Foto: Elenilson Nicolli Foto: Elenilson Nicolli

As definições de fofura foram atualizadas com sucesso! Todo charme e simpatia da linda Luna na comemoração dos seus três aninhos, realizada com uma belíssima festa no Mundo Mágico. Parabéns, princesa!!

A publicitária Cris Chaves prestigiando os amigos e compadres, José Carlos Correa Cardoso e Sandra Mara Costalonga, da Cofril, que mais uma vez venceu o Prêmio Gazeta Empresarial.

Parabéns para Vitor Raphael Borges que concluiu a graduação em Ciências Contábeis pela faculdade Unip. A cerimônia de entrega do diploma foi prestigiada pela esposa Raquel Kelli Cruz e os filhos, Rafaela e Ricardo.

Quem comemorou nova idade foi minha amiga, a competente Lash designer, Mariana Carneiro, que celebrou a data de forma bem animada ao lado da família e de amigos. No registro, Mariana posa com o esposo Daniel e os filhos Rafael e Ana Luísa. Parabéns e muitas felicidades!

Especialista em preenchimento labial, a biomédica Betariz Kleim vem fazendo sucesso entre as mulheres da grande Vitória, graças a uma técnica própria que ela desenvolveu. A Classic Lips se destaca por conferir resultados harmônicos, lábios com aspecto natural e sem exageros. Para conhecer seu trabalho basta acessar o Instagram: @dra.beatrizkleim

A linda debutante Kamily ficou ainda mais deslumbrante com esse vestido azul degradê impecável da Zull Atelier. Arrasou na escolha!

🔹 Cachoeiro de Itapemirim recebe nos dias 15 a 17 de setembro a 38ª edição da Feira da Bondade, que será realizada no novo Centro de Eventos do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Além de uma variada programação musical, a Feira da Bondade de 2023 terá uma diversificada oferta gastronômica preparada pelas entidades participantes; Corrida Kids da Bondade e muito mais.

🔹 Além disso, os visitantes poderão doar, na entrada, um quilo de alimento não perecível, para apoio às ações de combate à insegurança alimentar no município.

🔹 O maior evento de inovação universitária do Espírito Santo vai começar! Com o tema “Smart Communities”, o InovaWeek, acontece entre os dias 12 e 14 de setembro, na Universidade Vila Velha. São esperadas cerca de 15 mil pessoas para debater sobre empreendedorismo e tecnologia. A programação vai reunir diversos nomes locais, nacionais e internacionais ligados à inovação e negócios, como Julia Caiado, CEO da Global Touch e Benício Junior, Country Manager da Atlantic Hub Portugal, além de atrações musicais, campeonato de robótica e minicursos.

🔹 A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) está realizando um censo nacional para traçar o perfil de 1,3 milhão de advogados em todo o País. Para a diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), Érica Neves, o censo vem com, pelo menos, 20 anos de atraso. “A OAB trabalha às cegas há muitos anos. Sem dados da real situação da advocacia, a instituição se tornou ineficiente e desconectada da advocacia”. Érica ressalta que o censo precisa mostrar o estágio de desenvolvimento social e financeiro em que a classe se encontra, para que a OAB execute ações e projetos mais assertivos.