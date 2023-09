VITRINE: Zull Atelier é Prêmio Destaque Empresarial Vida Capixaba

Essas meninas são sucesso absoluto! A Zull Atelier venceu mais uma vez o Prêmio Destaque Empresarial Vida Capixaba, nas categorias aluguel de trajes femininos e ateliê de costura. No ano passado, quando o prêmio foi criado, a Zull também conquistou as duas categorias. Referência em elegância e bom gosto, a empresária Zull Macedo e a estilista Bela Barreto, são as responsáveis pelos vestidos impecáveis e exclusivos que encantam mulheres de todo o país. Reconhecimento mais que merecido!

———————-*—————————

Um verdadeiro príncipe! O fofíssimo Julio Cezar comemorou seu primeiro aninho de vida, para alegria dos papais Débora Casagrande e Cézar Guio. O tema para a comemoração não poderia ser outro: “O Pequeno Príncipe”. Parabéns e muitas felicidades.

———————-*—————————

Foto: Fernanda Tassinari

A linda maquiadora Ludimila Tófano completou onze anos de profissão. Com um talento indiscutível, ela conquistou centenas de clientes com muita dedicação, carinho e simpatia. Parabéns e muito sucesso!

———————-*—————————

Sesc Glória recebe Festival de Cinema

O Sesc Glória será palco do maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo. O 30º Festival de Cinema de Vitória (FCV) será realizado, de 18 a 23 de setembro, e apresentará 98 filmes selecionados, sendo 93 curtas e cinco longas-metragens, que mostram um recorde da produção brasileira contemporânea. A entrada é gratuita.

———————-*—————————

Mapa de Nascimento

A Terapeuta Existencial, Eunice Garcia incluiu o Mapa de Nascimento em seus atendimentos e tem alcançado ótimos resultados. Segundo ela, a demanda é crescente, uma vez que a busca pelo autoconhecimento é cada vez maior. Eunice é uma profissional da evolução humana, que usa ciência e espiritualidade para ajudar as pessoas. Para conhecer mais sobre o seu trabalho, basta acessar o Instagram @eunicegarciaterapeuta

———————-*—————————

Capixabas vencem prêmio de teatro

O Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, do Caparaó, foi o grande vencedor do VII Festa – Festival Internacional de Teatro de Araçuaí, em Minas Gerais. A trupe capixaba levou sete prêmios com o espetáculo “Os Sacrilégios do Amor”, entre eles o de Melhor Espetáculo Geral do Mostra. Além do prêmio principal, o Gota, Pó e Poeira também levou as estatuetas de Melhor Sonoplastia, Dramaturgia, Direção (Ribamar Ribeiro), Atriz (Neuza de Souza), Atriz Coadjuvante (Aline Saraiva) e Figurino. O grupo ainda recebeu indicações de Melhor Atriz Coadjuvante para Eliane Correia, Melhor Cenografia e Melhor Trilha Sonora pelo espetáculo “Para sempre Rapunzel”, também apresentado no festival. A cerimônia de premiação aconteceu no último domingo (10), no Centro Cultural Luz da Lua, na cidade mineira de Araçuaí.

———————-*—————————

A regente do Coral do Hospital Evangélico de Cachoeiro Rosimeire Braga, esteve nesta quarta-feira (13) em entrevista para a Rádio Diocesana falando sobre o 19º Encontro de Corais “Heci Canta a Primavera´´. O evento será realizado na próxima quarta-feira (20), a partir das 19h30, na Segunda Igreja Batista de Cachoeiro (SIBCI) e contará também com transmissão no canal do Youtube do hospital.

———————-*—————————

Motivos para comemorar

Essa semana, o Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba terá novas áreas inauguradas: a nova recepção, o terceiro andar e o Pronto Atendimento Infantil. E a novidade culmina com a semana em que o espaço comemora 30 anos de funcionamento. A unidade está em um excelente momento, celebrando também a recertificação com nota máxima pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A Unimed Sul Capixaba é primeiro lugar no ranking nacional da GPTW (Great Place to Work), no setor saúde, que dá o título para a cooperativa de melhor empresa para trabalhar no País.

———————-*—————————

Lançamento na capital

A diretora da Ademi-ES, e da CG Engenharia, Flávia Gimenes promove na próxima terça-feira (19), um café da manhã de lançamento para convidados do empreendimento imobiliário AM100 – Edifício Alice Madeira. O apartamento, com decoração assinada pela arquiteta Letícia Finamore, e acabamento de alto nível, está montado em Jardim Camburi, bairro que mais cresce na capital. Por falar em crescimento, um estudo inédito realizado pela Futura Inteligência revelou que o bairro de Jardim Camburi, em Vitória, lidera o ranking entre os bairros com maior potencial de crescimento na capital. Só na capital, Vitória, são esperadas a construção de 2.832 novas unidades nos próximos anos.

———————-*—————————

Empresas premiadas

Notícia boa para o ecossistema de inovação: o Base27 recebeu a premiação estadual do Great Place to Work (GPTW), que premia as melhores empresas para se trabalhar. Cinco empresas mantenedoras e patrocinadoras da comunidade B27 foram destaque: Águia Branca, Brum Kuster Advogados, ISH Tecnologia, Sicoob ES e Timenow. Para a CEO do Base27, Michele Janovik, a inovação só acontece por meio de pessoas: “Por isso, empresas inovadoras investem em um ambiente de segurança psicológica, em um sistema de recompensas e em capacitação, pilares importantes e fortalecidos pelo prêmio”.

———————-*—————————

Por eles e para eles

Nesta sexta, dia 15, foi comemorado o Dia do Cliente e a Unimed Sul Capixaba preparou algumas ações durante a semana para lembrar aos que passarem por suas unidades o quanto são especiais. Para incentivar uma rotina de qualidade de vida e prática de exercícios, esteve no Hospital Materno-Infantil nesta quarta e estará tanto no prédio da Operadora Unimed quanto no Hospital Unimed a Bike Suco, uma bicicleta que, ao invés de se movimentar com as pedaladas, é fixa e bate um suco por meio de um copo de liquidificador acoplado. Além disso, os clientes que passarem em todas as unidades na sexta ganharão um copo personalizado da Unimed Sul Capixaba.

———————-*—————————

✍🏻 Anota aí:

🔹 Cachoeiro de Itapemirim recebe até este domingo, 17 de setembro, a 38ª edição da Feira da Bondade, que será realizada no novo Centro de Eventos do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Além de uma variada programação musical, a Feira da Bondade de 2023 terá uma diversificada oferta gastronômica preparada pelas entidades participantes; Corrida Kids da Bondade e muito mais.

🔹 Além disso, os visitantes poderão doar, na entrada, um quilo de alimento não perecível, para apoio às ações de combate à insegurança alimentar no município.

🔹 A comunidade de Alto Joeba, no interior de Anchieta, recebe no próximo domingo (17) a 16ª Moda de Viola ao Pé da Serra. Serão 10 horas de música sertaneja de raiz. Duplas, bandas e talentos da região irão dar o tom da viola durante todo o dia.

🔹 O evento é tradicional e acontece no campo de futebol da comunidade, onde recebe uma infraestrutura para receber milhares de visitantes. A Moda de Viola ao Pé da Serra reúne amantes da música sertaneja de raiz e durante todo o dia serão comercializados pratos típicos da região.

