VITRINE: Zull Atelier inaugura nova loja no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro

Zull Macedo e Bela Barreto promoveram um animado coquetel nesta quinta-feira (10) para comemorar a inauguração oficial da nova loja Zull Atelier em Cachoeiro. Com uma localização privilegiada, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, bairro Gilberto Machado (próximo ao Posto Sena), a loja tem fácil acesso e estacionamento próprio. Um ambiente amplo, moderno e confortável, perfeito para oferecer um atendimento diferenciado às clientes. O espaço conta ainda com salas especiais para as noivinhas. Especialista na confecção de trajes finos e vestidos de noiva, a Zull Atelier é referência em alta costura. Bom gosto, requinte, beleza, sofisticação e exclusividade são características da marca. A loja produz vestidos para todas as ocasiões, inclusive para debutantes e crianças, sendo todas as peças de fabricação própria. Para acompanhar as novidades basta seguir o Instagram @zullatelier e fazer uma visita à nova loja que está de portas abertas!

———————-*—————————

Foto: Divulgação

A diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados, Érica Neves, com os advogados Robson Lousada (esq.) e Adilio Neto, presidente da 2ª Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, no Baile da Advocacia do município, no Jaraguá Tênis Clube.

———————-*—————————

Craque da escolinha de futebol do Flamengo, aluno do ex-jogador do Estrela, Luiz Claudio “Rincon” Ferreira, Celso Henrique Motta, o “Celsinho”, completou no último dia 11, sete anos de muita alegria. Ele é filho do casal Lia e Flávio. Desejamos toda felicidade do mundo!

———————-*—————————

Foto: Divulgação

Comemorando o Mês da Advocacia: a presidente da OAB Guarapari, Mônica Goulart; e a presidente da OAB Cariacica, Kelly Andrade; no Baile da Ordem em Cariacica.

———————-*—————————

Profissionalismo, competência e simpatia. Valéria Leal é uma profissional que dispensa comentários e conquista o carinho e a admiração dos clientes por onde passa. Parabéns!

———————-*—————————

O Hospital Evangélico de Cachoeiro vem se destacando quando o assunto é saúde. O HECI foi o mais lembrado e conquistou o primeiro lugar do Prêmio Valor Empresarial. São 65 anos de história, cuidado e atendimento humanizado. O superintendente Wagner Medeiros, o radio-oncologista Bruno Resende e o analista de relações públicas Jathir Moreira receberam a certificação das mãos do jornalista David de Souza. Hospital Evangélico de Cachoeiro. Completo porque é o mais reconhecido!

———————-*—————————

Foto: Jane Lopes

Pais de olho na aprovação escolar dos filhos

Metade do ano letivo já se foi e muitos pais estão recorrendo aos tutores pedagógicos para facilitar a aprovação de ano dos filhos. Esses profissionais, que vêm sendo cada vez mais requisitados, organizam a vida de estudos dos alunos. A tutora pedagógica Jane Lopes explica que não se trata de um reforço escolar, no qual o profissional ensina conteúdos de matérias específicas. O tutor elabora um plano de ação para que o aluno alcance o seu objetivo, tendo como base um cronograma de estudos. “A tutoria pedagógica é um processo que utiliza diversas técnicas. Não é só organizar a vida do aluno, mas acompanhar o seu desempenho, para que ele consiga alcançar os objetivos, que pode ser desde passar de ano na escola a passar em um concurso”, diz Jane.

———————-*—————————

✍🏻 Anota aí:

🔹 A Rochativa realiza na próxima sexta-feira (18) a 17ª edição do seu tradicional Jantar Beneficente, que é a maior fonte de arrecadação de recursos para a manutenção e ampliação dos Projetos Sociais da entidade, em todo o Espírito Santo.

🔹 Em ação inédita no Espírito Santo, o Movimento Cidade leva para a quinta edição do Festival MC uma mostra de filmes com tecnologia de realidade virtual. A Mostra MC.Metaverso Brasil – Territórios Brasileiros, que está sendo realizada em cidades como Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Recife e Manaus, chegará também em Vitória; a ideia é promover aos participantes uma experiência imersiva com os cinco filmes da mostra, dentro do metaverso. O Festival MC acontece nos dias 18 e 19, no Centro Cultural Carmélia, em Vitória, com entrada gratuita. O público poderá participar por ordem de chegada. A experiência acontecerá dentro de estruturas chamadas de cabaça – que remetem a uma bolha inflada e são construídas com materiais biodegradáveis.

🔹 O Manguinhos Gourmet – famoso festival repleto de delícias gastronômicas à beira-mar, está de volta. Este ano o festival irá acontecer em dois finais de semana, 23 e 24 de setembro e 30 de setembro e 01 de outubro, no balneário de Manguinhos, na Serra. Para a 16ª edição, o festival contará com a participação de 10 restaurantes e 4 cafeterias, totalizando 14 estabelecimentos que irão encantar o público com pratos deliciosos – que precisam ser inéditos. Há duas opções de prová-los: optando pela degustação, servida em porção reduzida, ou o prato completo, para compartilhar. A lista completa será divulgada em breve, assim como os valores e horários. A tradicional jardineira também está confirmada como meio de transporte do público, que, a bordo do veículo, poderá ir fazendo o circuito, de restaurante em restaurante, provando de toda criatividade e sabor. Além de uma área kids para os pequenos se divertirem.