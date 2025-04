1º Encontro de Empresários de 2025 realiza homenagem ao prefeito Theodorico Ferraço

O Encontro de Empresários de Cachoeiro de Itapemirim, realizado há 12 anos, reafirmou seu prestígio na primeira edição de 2025, que aconteceu na última quinta-feira (27), no Jaraguá Tênis Clube. O evento reuniu grandes empresários, autoridades municipais e convidados num almoço descontraído.

Um dos momentos marcantes do encontro foi a homenagem ao prefeito Theodorico Ferraço por seu quinto mandato. Em seu discurso, ele se emocionou e reforçou seu compromisso com o progresso do município. Em celebração ao Mês da Mulher, a primeira-dama Norma Ayub também foi homenageada.

Organizado pelos publicitários Marcos Jacob e Juarez Marquetti, o evento conta com os patrocínios de Sicoob Sul, Unimed Sul Capixaba, Bapsun, Cofril, Prime Hyundai, Antena 1 e SBT, além do apoio da Events Macchina, Del Puppo, HG2 Studio, Claudinei Trentini, Pablo Buffet e Jaraguá Tênis Clube. A iniciativa fortalece o networking entre empresários e reforça a importância da parceria entre diversos setores para impulsionar o crescimento da região.