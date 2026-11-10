Academia Atletas lança promoção com primeiro mês por apenas R$ 19,90

Com a proximidade do fim de ano e o desejo cada vez maior de adotar um estilo de vida saudável, dar o primeiro passo na rotina de exercícios físicos costuma ser o maior desafio. Para incentivar o público a sair do sedentarismo e focar na qualidade de vida, a Academia Atletas anunciou uma condição especial e por tempo limitadíssimo.

Na nova campanha, a academia liberou a adesão ao “Plano Atletas” com o custo de apenas R$ 19,90 no primeiro mês. A iniciativa busca derrubar a barreira financeira inicial para quem deseja conhecer a infraestrutura do espaço, iniciar os treinos com suporte adequado e começar a sentir os primeiros resultados na saúde física e mental.

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O espaço é voltado para entregar excelência em musculação e condicionamento, atendendo desde alunos iniciantes até os perfis mais avançados que buscam alta performance em um ambiente dinâmico e focado em resultados.

A oportunidade, no entanto, está na reta final. A campanha já entrou na fase de “Últimos Dias”, exigindo agilidade daqueles que desejam aproveitar o benefício antes do encerramento da janela promocional.

Para garantir o super desconto no primeiro mês e iniciar o projeto fitness com economia, os interessados devem procurar a equipe da Academia Atletas o quanto antes e garantir a matrícula no Plano Atletas. É a chance ideal para investir na saúde com o melhor custo-benefício do mercado.

SERVIÇO

O que é: Campanha 1º mês por R$ 19,90 no Plano Atletas (Tempo limitado).

Contato / WhatsApp: (28) 99955-2826

Instagram: @academiaatletas

Onde encontrar:

Cachoeiro de Itapemirim (ES):

Unidade Perim Center

Unidade Centro (Rua Hugo Zago Filho, 19, Santo Antônio)

Unidade Alto Novo Parque (Rua José Rosa Machado, 233)

Unidade IBC (Av. Jones dos Santos Neves, 1012, Agostinho Simonato)

Alegre (ES):

Unidade Alegre

Vila Velha (ES):

Unidade Shopping Boulevard